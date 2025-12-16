"One Ball, One World" - Benny Linse ist im Auftrag von Spirit of Football in ganz Thüringen unterwegs. – Foto: © Lara Wohlrabe / SoF

Budenzauber für den Guten Zweck: Spenden für Spirit of Football Wenn am 21. Dezember in Meiningen der 4. FuPa Budenzauber über die Bühne geht, stehen nicht nur Tore, Tricks und spannende Hallenpartien im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr verbindet das Turnier sportliche Klasse mit sozialem Engagement.

Ein Teil der Einnahmen sowie zusätzliche Spenden fließen an den gemeinnützigen Verein Spirit of Football e.V., der seinen Sitz in Erfurt hat und mit zahlreichen Projekten in ganz Thüringen aktiv ist.

Spirit of Football nutzt die Kraft des Fußballs, um gesellschaftliche Werte zu vermitteln und Menschen zusammenzubringen. Der Verein versteht sich selbst als eine Art „fußballerischer Sozialarbeiter“ und arbeitet nach dem Leitsatz „One Ball, One World“. Im Mittelpunkt stehen Fairplay, Respekt, Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt – Werte, die über den Sport hinaus wirken sollen. Ein zentraler Baustein der Vereinsarbeit sind die Grundschulprojekte, in denen Kinder spielerisch an Themen wie faires Miteinander, Teamgeist und Verantwortung herangeführt werden. Durch Fairplay-Fußball, kreative Workshops und gemeinsames Erleben lernen die Schüler*innen früh, Konflikte konstruktiv zu lösen und Unterschiede als Bereicherung zu begreifen. Ziel ist es, bereits im jungen Alter ein Bewusstsein für gegenseitige Wertschätzung und globale Verantwortung zu schaffen.

Darüber hinaus setzt Spirit of Football auf gelebte Inklusion. Im Unified-Projekt trainieren und spielen Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung gemeinsam. Der Fokus liegt dabei nicht auf Leistung, sondern auf Freude am Spiel, gegenseitiger Unterstützung und dem Abbau von Barrieren. Ergänzt wird das Angebot durch das Empowerment-Projekt „Mädchen vor!“, das Mädchen gezielt stärkt, ihnen Raum zur Entfaltung gibt und ihre Teilhabe im Sport fördert – auf und neben dem Spielfeld. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FuPa Thüringen (@fupa_thueringen)