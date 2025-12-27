Budenzauber für alle Generationen in Birkenau

Birkenau (fran). Nach der Premiere des Weihnachtssingens auf dem Sportplatz im Spenglerswald am Sonntag ist vor der 31. Auflage des Wintercups in der Birkenauer Langenberghalle. Los ging der Budenzauber bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) mit dem Turnier der C-Junioren. Am Samstag (27.) sind zunächst die E-Junioren (ab 9 Uhr) und danach die Hobbykicker (ab 17.30 Uhr) an der Reihe, ehe am Sonntag (28.) die G-Junioren (ab 11 Uhr) sowie die Frauen (ab 17 Uhr) den Ball aufnehmen. 16 Damen-Teams sind am Ball, darunter der SC Olympia Lorsch und die FSG Bensheim. Los geht es um 16 Uhr, das Finale steigt um 21 Uhr.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Montag (29.) und Dienstag (30.) gehören bei der 31. Wintercup-Auflage den Männern. Mit zwei Wettbewerben (Reserven, erste Mannschaften), die jeweils um 17.30 Uhr beginnen – wenn die Turniere der F-Junioren (Montag, ab 9 Uhr) und D-Junioren (Dienstag, ab 10 Uhr) beendet sind. Die Sieger stehen kurz vor 22 Uhr fest. 2024 gewann die Kreisoberliga-Mannschaft des SV Unter-Flockenbach das Finale gegen den TSV Amicitia Viernheim mit 3:0. Beide treffen diesmal bereits in der Vorrundengruppe B aufeinander.