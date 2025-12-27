Budenzauber für alle Generationen in Birkenau

Birkenau (fran). Nach der Premiere des Weihnachtssingens auf dem Sportplatz im Spenglerswald am Sonntag ist vor der 31. Auflage des Wintercups in der Birkenauer Langenberghalle. Los ging der Budenzauber bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) mit dem Turnier der C-Junioren. Am Samstag (27.) sind zunächst die E-Junioren (ab 9 Uhr) und danach die Hobbykicker (ab 17.30 Uhr) an der Reihe, ehe am Sonntag (28.) die G-Junioren (ab 11 Uhr) sowie die Frauen (ab 17 Uhr) den Ball aufnehmen. 16 Damen-Teams sind am Ball, darunter der SC Olympia Lorsch und die FSG Bensheim. Los geht es um 16 Uhr, das Finale steigt um 21 Uhr.