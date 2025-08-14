Budenzauber Emsland kehrt im Januar 2026 zurück

Die zwölfte Auflage des Budenzaubers Emsland findet am 3. Januar 2026 in der Lingener Emslandarena statt. Neben dem SV Meppen nehmen der VfL Osnabrück, Werder Bremen, Titelverteidiger Hamburger SV, der 1. FC Union Berlin sowie der VfL Bochum teil. Der Auftakt ist für 15 Uhr angesetzt, die Siegerehrung soll um 19.45 Uhr erfolgen.

Das Hallenturnier bietet auch in der kommenden Auflage ein Aufgebot aus ehemaligen Profispielern und Fußballlegenden. Bereits 2025 sorgten enge Partien und ein dramatisches Finale für Spannung, bei dem der Hamburger SV im Neunmeterschießen gegen den SV Meppen gewann.

Die Veranstaltung war in diesem Jahr Wochen im Voraus ausverkauft. Für 2026 läuft der Vorverkauf bereits. Karten sind über den offiziellen Ticketshop sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen im Emsland erhältlich.