Budenzauber am Rhein: Der U17 Hallen CUP setzt neue Maßstäbe

​Nach einem langen und intensiven Turniertag zogen die U17-Trainer Giulio und Cengiz eine überaus positive Bilanz. Für das Trainer-Gespann war die Veranstaltung ein voller Erfolg, wobei besonders im Vordergrund stand, dass der Fußball jederzeit das zentrale Element war und alle Spiele ohne Verletzungen blieben. ​Als wichtige Erkenntnis nahmen die beiden mit, dass sich ihre Mannschaft vor der hochklassigen Konkurrenz nicht verstecken muss.

​Am 10. Januar 2026 verwandelte sich das TSV Bayer Sportcenter in Dormagen in einen Schauplatz für erstklassigen Jugendfußball. Ab 10:00 Uhr morgens rollte der Ball beim U17 Hallen CUP, der mit einem Teilnehmerfeld aufwartete, das sportliche Qualität auf höchstem Niveau versprach. Neben dem gastgebenden TSV Bayer Dormagen zeigten Teams wie Alemannia Aachen, der SV Wehen Wiesbaden, die SG 99 Andernach, der Wuppertaler SV, der SC Rot-Weiß Oberhausen sowie der FC Rot-Weiß Erfurt ihr Können. Dass mit dem Racing FC Union Lëtzebuerg sogar ein internationaler Gast die weite Anreise nicht scheute, unterstreicht die enorme Anziehungskraft dieses Turniers.

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte das Team bereits in der Vorrunde mit einem packenden 5:3-Sieg gegen den späteren Turniersieger Wuppertaler SV. „Es hat große Freude gemacht, jedes Spiel zu verfolgen und zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Jungs zu Werke gegangen sind“, so das Fazit der Trainer.

​Der sportliche Verlauf des Turniers bot Dramatik pur.

In der Gruppe A dominierte Alemannia Aachen ohne Punktverlust, während sich in der Gruppe B der FC Rot-Weiß Erfurt den Gruppensieg sicherte.

Der spätere Turniersieger Wuppertaler SV startete zunächst holprig und zog erst über die Endrunde richtig an, um letztlich seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen.

​Besonders in der Finalrunde stieg die Intensität merklich an. Die Zuschauer sahen technisch versierte Kombinationen und packende Duelle, wie das torreiche Spiel um Platz 5: Nach einem packenden Match zwischen dem Racing FC Union Lëtzebuerg und dem TSV Bayer Dormagen musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, welches die Luxemburger schließlich mit 6:5 für sich entschieden.

Dass es dabei ehrgeizig zur Sache ging, zeigten die notwendigen Zeitstrafen – sie waren jedoch lediglich Ausdruck des großen Siegeswillens auf diesem hohen Leistungsniveau.

​Ein großer Dank gilt den Unterstützter: der Flexfield UG, die das Turnier mit den Banden tatkräftig unterstützt hat.

Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an die vielen helfenden Eltern und ehrenamtlichen Helfer, ohne deren Einsatz dieses Event nicht möglich gewesen wäre.

​Sportlich krönte sich am Ende der Wuppertaler SV zum Champion, nachdem er sich in einem spannenden Finale mit 3:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden durchsetzte.

Die Einzelauszeichnungen des Tages gingen an:

​Bester Torschütze: Arlind Shabani (RW Oberhausen) mit 9 Treffern.

​Bester Torwart: Adnan Cekic (Alemannia Aachen).

​Bester Spieler: Daniel Luiz da Lima (Racing FC Union Lëtzebuerg).

​Das positive Feedback der Gastvereine bestärkt die Organisatoren in ihrer Arbeit.



Dieser Erfolg markiert den Startschuss für eine neue Tradition:

Der U17 Hallen CUP in Dormagen wird ab jetzt fester Bestandteil des Kalenders und wird sportlich das neue Jahr begrüssen.

​Allen Teams wird eine erfolgreiche Rückrunde gewünscht – auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!