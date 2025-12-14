Budenzauber 2025/2026 in Brandenburg in der großen Übersicht

Für die Fußballer in Brandenburg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Brandenburg geben.
🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!
📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!
🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!
🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.
- Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg (hier klicken)
- Nikolaus Cup Autohaus Schumann der Frauen in Treuenbrietzen (hier klicken)
- Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow (hier klicken)
- Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin
- Weihnachtsturnier WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
- 30. Potsdamer Hallenmasters (hier klicken)
- 26. Uckermark-Masters in Schwedt
- Sparkassen Cup des Kolkwitzer SV
- 11. Traditionsturnier der BSG Stahl Brandenburg
- Curry 846-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
- 11. Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg
- 27. Hussitencup des FSV Bernau
- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg
- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)
- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)
- 3. Finro-Cup des FV Preussen Eberswalde
