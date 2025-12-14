 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Michel Grabowski

Budenzauber 2025/2026 in Brandenburg in der großen Übersicht

Wo und wann gibt es in diesem Winter feinsten Budenzauber? Sendet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden!

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg

Für die Fußballer in Brandenburg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Brandenburg geben.

🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!

📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!

🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.

Diese Hallenturniere sind geplant:

---

13. Dezember 2025

- Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg (hier klicken)

---

13. Dezember 2025

- Nikolaus Cup Autohaus Schumann der Frauen in Treuenbrietzen (hier klicken)

---

13. Dezember 2025

- Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow (hier klicken)

---

19. Dezember 2025

- Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin

---

26. Dezember 2025

- Weihnachtsturnier WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- 30. Potsdamer Hallenmasters (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- 26. Uckermark-Masters in Schwedt

---

28. Dezember 2025

- Sparkassen Cup des Kolkwitzer SV

---

3. Januar 2026

- 11. Traditionsturnier der BSG Stahl Brandenburg

---

3. Januar 2026

- Curry 846-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)

---

4. Januar 2026

- 11. Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg

---

9. Januar 2026

- 27. Hussitencup des FSV Bernau

---

10. Januar 2026

- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg

---

10. Januar 2026

- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg

---

11. Januar 2026

- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)

---

16. Januar 2026

- 3. Finro-Cup des FV Preussen Eberswalde

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

Aufrufe: 014.12.2025, 20:00 Uhr
redAutor