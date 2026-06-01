Budenheimer Aufstieg in Pfeddersheim: »Knackpunkt kurz vor der Pause« Ein Sieg wäre nötig gewesen, um den Pfeddersheimer Traum vom Aufstieg weiter leben zu können +++ Doch nach dem 0:1 gegen den FV Budenheim ist klar: TSG’s „Zwote“ spielt auch künftig A-Klasse +++ FVB-Aufstiegstrainer Daniel Kittl zeigt sich überglücklich von Martin Gebhard und Michael Heinze · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Pfeddersheims Tobias Kronenberger (rotes Trikot) wird vom Budenheimer Luis Wachsmuth gestellt. Foto: Dirigo/pakalski-press

PFEDDERSHEIM. Zwei unterschiedliche Gefühlswelten. Bei den einen ist der Traum von der Bezirksliga geplatzt, bei den anderen in Erfüllung gegangen. Die Landesliga-Reserve der TSG Pfeddersheim, Vizemeister der A-Klasse Alzey-Worms, verlor auch das zweite Relegationsspiel gegen den FV Budenheim, Zweiter der Parallelklasse Mainz-Bingen. Nach dem 0:3 in Budenheim folgte vor 204 Zuschauern im Uwe-Becker-Stadion ein 0:1 (0:1). Trommeln, Sekt und Siegerfäuste: Kollektive Jubelszenen gab es bei den Budenheimern hingegen zur Genüge. Nach fast einem Vierteljahrhundert in den Niederungen von A- und B-Klasse haben die Schwarz-Gelben unter Erfolgscoach Daniel Kittl den Wiederaufstieg ins rheinhessische Oberhaus geschafft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Das Quäntchen Glück war heute gar nicht auf unserer Seite“, resümierte TSG-Trainer Björn Miehe, der nach rund 40 Jahren nun mit dem Fußball aufhört, enttäuscht. „Das 0:1 ist aus dem Nichts gefallen“, sagte der 46-Jährige zum Gegentreffer direkt vor der Halbzeit. „Den Jungs kann man überhaupt keinen Vorwurf machen.“

„Dann verdient Budenheim auch den Aufstieg“ Das sah auch sein Innenverteidiger Dominik Müller, der sich nach einer Stunde die Kapitänsbinde von Mittelfeldspieler Nico Schwuchow übergestreift hatte, und wie Miehe ebenfalls seine Karriere beendet, so. „Wir sind 90 Minuten gut dran gewesen, haben den Gästen in der ersten Halbzeit Stress gemacht“, sagte der 31-Jährige. Aber er räumte ein: „Wenn Budenheim zwei Mal gewinnt, dann verdient es auch den Aufstieg.“ Die Turmstädter verkörperten im ersten Durchgang alles, was man als Tugenden so schätzt: Die TSG war am Drücker, warf alles rein und zeigte erfrischenden Offensiv-Fußball. Wille, Biss und Offensivgeist waren da. Was Gäste-Trainer Daniel Kittl sogar laut zu rufen veranlasste: „Jungs, ihr müsst mal ein bisschen den Ball behalten, jeder Ball ist weg!“ Die Offensivpower der Platzherren führte zu zwei Großchancen: Erst zwang ein strammer, abgefälschter Schuss von Nils Lischka FV-Torwart Jonas Lehr zur Glanzparade (28.). Dann war er nach einer „Wuchtbrumme“ von Artur Reich, ebenfalls tückisch abgelenkt, wieder auf dem Posten (40.).