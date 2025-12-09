 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Budenheims Nick Murana (in Schwarz) behauptet sich in dieser Szene gegen SVW-Spieler Timo Geuder, muss mit seiner Mannschaft am Ende aber eine Auswärtsniederlage einstecken. Foto: Stefan Sämmer/sfs
Budenheim unterliegt im Sieben-Tore-Spektakel beim SVW II

Die Topteams der A-Klasse straucheln: Der FV Budenheim kassiert beim SVW Mainz II eine torreiche Niederlage, auch Basara II patzt +++ Zweimal Rot in Schwabsburg

Mainz-Bingen. Der FC Aksu ist am vorletzten Spieltag des Jahres in der A-Klasse Mainz-Bingen der große Gewinner. Während Aksu in Wackernheim triumphierte, handelten sich die Topteams Basara II und Budenheim Pleiten ein.

„Wir hätten es früher entscheiden müssen“, sagte Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim. „Wir hatten mehr Spielanteile und die besseren Chancen, mussten jedoch bis zur Nachspielzeit kämpfen. Großes Lob an Keeper Manuel Zobel, der seit Wochen mit guten Leistungen heraussticht.“ Tore: 1:0 Arturo Patria (23.), 1:1 Tim Philipp Reske (80.), 2:1 Luca Serratore (90.+1). Zuschauer: 50.

Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft“, betonte SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Wir haben vier, fünf klare Chancen nicht gemacht. Wir nehmen mit, dass wir weiter an unserem Spiel im letzten Drittel arbeiten müssen.“ Tor: 0:1 Arturo Patria (21.). Zuschauer: 39.

„Eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber dem Hinspiel“, befand TSV-Coach Patrick Willems. „Wir hatten Mitte der zweiten Halbzeit Aksu am Rande eines Punktverlustes – am Ende hat Aksu aber mit seiner individuellen Klasse in der Offensive zwei Konter perfekt ausgespielt.“ Tore: 0:1 Marouan Mourtada Daoudi (4.), 0:2 Kemal Acar (20.), 1:2 Ciaron Thun (67.), 1:3 Hasan Yildiz (79.), 1:4 Alexandru-Dorel Mihai (81.). Zuschauer: 75.

„Wir waren die komplette Partie spielbestimmend, konnten unsere Chancen aber nicht nutzen“, resümierte Oppenheims Sportlicher Leiter Jens Gehindy. Tore 1:0 Sascha Schwarz (35.), 1:1 Cornelius Helmrath (36.). Zuschauer: 50.

„Teilweise kurios, wie wir unsere Gegentore bekommen haben“, sagte 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Positiv ist, dass wir bis zum Ende alles versucht haben. Uns fehlt aber das Matchglück.“ Torfolge: 1:0 Rene Ingenbrand (23.), 2:0, 3:0 Kevin Hanss (31., 38.), 4:0 Bastian Theis (40.), 4:1 Jano Schössler (59.), 5:1 Dominik Bülow (63.), 5:2, 5:3 Giuseppe D’Apote (73., 80.), 6:3 Tim Heinz (88.) 6:4 D’Apote (90., Foulelfer). Zuschauer: 40.

Basara-Coach Alessio Elbert sprach von einem „Spiel mit hohem Verletzungsrisiko durch den Kunstrasen – bei Nässe spielt man hier wie auf Seife“. Dies sei aber nicht der Grund für die Pleite gewesen: „Die Gegner haben die Chancen auf ihrem Platz genutzt und den Vorsprung in der zweiten Halbzeit verwaltet.“ Tore: 1:0 Lukas Wendel (6.), 2:0 Patrick Schön (12., Freistoß). Zuschauer: 50.

„Ein gutes, rassiges, zum Ende hin fast hitziges Spiel, das beide Seiten offensiv geführt haben“, so SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Am Ende waren wir das eine Tor besser.“ Der Spielfilm: 1:0 Robin Lehmann (32.), 1:1 Luis Wachsmuth (41.), 2:1 Moritz Hartmann (62.), 2:2 Dominik Knob (68.), 3:2 Robin Lehmann (75.), 3:3 Leon Brunnett (79.), 4:3 Zineddine Tanjaoui El Haymoudi (84.). Gelb-Rot: Luis Wachsmuth (FVB) wegen wiederholten Foulspiels (72.).

„Ein unverdienter Punktgewinn für uns“, sagte Harxheim-Coach Max Schirp. „In der zweiten Halbzeit hat Dexheim gedrückt ohne Ende. Unser Keeper Yousof Karimi hat uns mit herausragenden Paraden den Punkt festgehalten.“ Rhein-Selz-Trainer Timm Bocian: „Mit der der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Wir haben Harxheim bewusst mehr Spielanteile überlassen. Die zweite Hälfte war ein reines Scheibenschießen. Unglaublich, was wir an Chancen vergeben haben. Sehr bitter, dass wir das Ding nicht ziehen.“ Tore 1:0 Nico Schneider (7.), 1:1 Nick Scheu (38.). Zuschauer: 120.

„Wir waren spielbestimmend, haben vor allem in den ersten 35 Minuten unser vielleicht bestes Saisonspiel gemacht“, so FCS-„Co“ Tobias Weber. „Wir bekommen das 0:1 nach einen Sonntagsschuss aus 40 Metern, sind aber cool geblieben.“ Tore: 0:1 Dennis Lampl (19.), 1:1 Steffen Tonner (22.), 1:2 Alexander Mull (54.), 2:2 Benno Zimmermann (64.), 3:2 Niklas Becker (78.), 4:2 Dominik Wolf (83.), 5:2 Tim Zimmermann (90+5), 6:2 Nick Morch (90.+7). Rote Karte: Nikolai Wright (FCS) und Serkan Yilmaz (VfL) nach einer Rangelei (88.). „Die Rote Karte für uns war wegen Foulspiels, die für Frei-Weinheim, weil Yilmaz den Foulenden wie beim Wrestling umgetackelt hat“, erläuterte Weber. Zuschauer: 100.

