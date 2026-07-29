Budenheim fordert angeschlagenes Barbaros im Pokal

Mainz. „So will keiner in die Landesliga starten“, sagt Mattias Strasburger, der neue SKC-Barbaros-Mainz-Trainer. Doch bevor am Wochenende der Ligaalltag beginnt, wartet noch ein reizvolles Aufsteigerduell. In der zweiten Runde des Verbandspokals gastiert der neue Landesligist am Mittwochabend (19.30 Uhr/LIVE bei der AZ im Stream) beim neuen Bezirksligisten FV Budenheim.
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Nach Budenheims Platz zwei in der A-Klasse Mainz-Bingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Kittl in der Aufstiegsrelegation mit zwei Siegen gegen die TSG Pfeddersheim II durch und stieg in die Bezirksliga auf. Gegner Barbaros schaffte sogar den dritten Aufstieg in Serie. Mit 119 Toren und 70 Punkten wurden die Mainzer Meister der Bezirksliga und treten in der Landesliga an.
Während Budenheim mit einem guten Gefühl in die letzte Woche vor dem Saisonstart geht, ist die Lage bei Barbaros deutlich angespannter. Der FVB bezwang zuletzt den neuen Gruppenligisten Germania Wiesbaden mit 3:1. „Wir sind gut vorbereitet. Auch die Neuen funktionieren immer mehr“, sagt Kittl. Zwar gebe es Verletzte und Urlauber, insgesamt sei er aber mit den bisherigen Spielen zufrieden.
Beim SKC häufen sich dagegen die Ausfälle. Mehrere Vorbereitungsspiele mussten mit nur zwölf oder 13 Spielern bestritten werden. „Wir haben personell brutale Probleme“, sagt Strasburger. Durch Urlaub, Verletzungen und kurzfristige Änderungen sei ein „richtiger Teufelskreis“ entstanden.
Umso wichtiger könnte das Pokalspiel für Barbaros werden. „Wir haben die Möglichkeit, dieses schlechte Gefühl loszuwerden und die Situation umzudrehen“, sagt Strasburger. Als höherklassige Mannschaft müsse das Weiterkommen der Anspruch sein, auch wenn es sehr schwer werde. Budenheim verfolgt eigene Pokalpläne. „Wir würden sehr gerne noch eine Runde weiterkommen“, betont Kittl. Ein attraktiver Gegner in einer späteren Runde wäre eine Belohnung für Mannschaft und Verein.
Große Überraschungen erwartet er am Mittwoch nicht: Kittl und Strasburger sind gut befreundet und tauschen sich regelmäßig über Fußball aus. „Wenn man sich so gut kennt, ist es manchmal komisch, gegeneinander zu spielen.“ Einen ersten Eindruck voneinander haben beide Teams bereits. Anfang Juli trennten sie sich in einem Testspiel 2:2.