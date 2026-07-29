Budenheim fordert angeschlagenes Barbaros im Pokal

Luis Wachsmuth (in Gelb) vom FV Budenheim im Zweikampf gegen Pfeddersheim II-Spieler Tobias Kronenberger in der Aufstiegsrelegation. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press - Archiv

Mainz. „So will keiner in die Landesliga starten“, sagt Mattias Strasburger, der neue SKC-Barbaros-Mainz-Trainer. Doch bevor am Wochenende der Ligaalltag beginnt, wartet noch ein reizvolles Aufsteigerduell. In der zweiten Runde des Verbandspokals gastiert der neue Landesligist am Mittwochabend (19.30 Uhr/ LIVE bei der AZ im Stream ) beim neuen Bezirksligisten FV Budenheim.

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Nach Budenheims Platz zwei in der A-Klasse Mainz-Bingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Kittl in der Aufstiegsrelegation mit zwei Siegen gegen die TSG Pfeddersheim II durch und stieg in die Bezirksliga auf. Gegner Barbaros schaffte sogar den dritten Aufstieg in Serie. Mit 119 Toren und 70 Punkten wurden die Mainzer Meister der Bezirksliga und treten in der Landesliga an.