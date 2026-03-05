Budell warnt vor körperbetontem Spiel der Untermenzinger

Deisenhofens Trainer Andreas Budell: „Körperlich sind wir nicht auf dem Stand wie Untermenzing.“ – Foto: Brouczek

Der FC Deisenhofen U23 trifft an diesem Freitag auf den SV Untermenzing. Coach Andreas Budell hofft auf einen Schiedsrichter mit Fingerspitzengefühl.

Die Spätstarter der Bezirksliga Süd empfangen die U23 des FC Deisenhofen an diesem Freitag um 19.30 Uhr: In den ersten acht Saisonpartien verzeichnete der SV Untermenzing lediglich einen Sieg, und den auch noch am Grünen Tisch. Eigentlich war das Eröffnungsspiel gegen Penzing 2:2 ausgegangen. Rein sportlich standen für die Untermenzinger zu Beginn also drei Remis (darunter das 3:3 im Hinspiel gegen die FCD-Reserve) und fünf Niederlagen. Danach allerdings verlor der SVU bis zur Winterpause kein Spiel mehr. Auch das knappe 0:1 gegen den souveränen Spitzenreiter SC Olching beim Neustart vor einer Woche spricht für die grundsätzliche Qualität der Untermenzinger, die Andreas Budell ebenfalls unterschreiben würde.

„Ich kenne die Mannschaft. Sie sind ja aus der Nordgruppe herübergewechselt und waren da auch ganz gut“, so Deisenhofens Coach, der vor allem eine Komponente hervorhebt: „Neben ihrer Erfahrung spielen sie körperbetonten Herrenfußball.“ Zwar schickt der FCD-Coach hinterher: „Das finde ich nicht schlimm.“ Zugleich aber setzt er auf eine konsequente Linie in der Spielleitung. „Untermenzing ist in der Fairplaytabelle Letzter. Ich hoffe, dass wir einen guten Schiedsrichter bekommen, der das Fingerspitzengefühl hat, zu unterscheiden zwischen Robustheit und dem Versuch, destruktiv zu sein.“ Budell weiß, dass zu viele Nickligkeiten den Spielfluss seiner Truppe hemmen könnten. „Wir sind eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Körperlich sind wir nicht auf dem Stand wie Untermenzing.“

Das Personal betreffend hat der Trainer eine schlechte Nachricht: „Nico Wohlmann hat in Wolfratshausen einen Innenbandriss im Fußgelenk erlitten. Ich schätze, das bedeutet für ihn sechs bis acht Wochen Pause.“ Im Kader seien aber genügend Alternativen für die Sechser-Position, so Budell: „Grundsätzlich haben wir kein Problem, das aufzufangen.“ (um)