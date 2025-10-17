Budell fordert Deisenhofen vor Rückkehr zum SV Planegg-Krailling

Auf viele Jahre beim SV Planegg-Krailling blickt Andreas Budell zurück. Am Sonntag (15 Uhr) kehrt er zu seinem Heimatverein als U23-Trainer des FC Deisenhofen zurück - wie schon in der vergangenen Saison. „Ich kenne noch viele Leute, aber etwas Besonderes war es beim ersten Spiel. Jetzt nicht mehr“, beteuert der 38-Jährige. Reizvoll genug ist das Duell auch so. Während Planegg seiner Favoritenrolle als Tabellenführer der Bezirksliga Süd gerecht wird, schwächeln die so stark gestarteten Blauhemden derzeit etwas.

„Wir haben eine schlechte Phase“, blickt Budell auf eine magere Ausbeute von zwei Zählern aus fünf Spielen zurück, von denen die letzten drei sogar verloren gingen. „Aber die hatten wir letztes Jahr auch. Das ist auch normal, aber es ist natürlich brutal ärgerlich, weil wir Punkte herschenken.“ So wie zuletzt beim 3:4 gegen den SV Waldeck-Obermenzing. Für den Coach ist das Teil des Lernprozesses seiner jungen Truppe, die in diesem Spiel bis auf Nico Wohlmann nur aus Spielern der Jahrgänge 2004 bis 2006 bestand: „Wir sind eine Ausbildungsmannschaft.“

Erfreulich findet Budell, dass es auch jetzt individuell gute Entwicklungen gibt. So bescheinigte er seinem Stürmer Jonas Herrmann gegen Waldeck einen starken Auftritt. Am Sonntag müssen aber alle Deisenhofner Topform zeigen. „Planegg steht zurecht da oben. Pero Vidak ist ein erfahrener Trainer in dieser Liga und sie haben viele gute Fußballer“, so Budell, der trotzdem zuversichtlich ist: „Bei uns geht es darum, die eigenen Fehler zu reduzieren, dann mache ich mir keine Sorgen. Wir können Fußball spielen und mit jedem mithalten. Wir waren bis jetzt keiner Mannschaft völlig unterlegen, das war letztes Jahr anders.“