Budbergs Premieren-Saison beginnt in Dinslaken

Im ersten Bezirksliga-Spiel der Klubgeschichte trifft der SV Budberg II am Samstag, 15. August, auswärts auf Dinslaken 09. Der Aufsteiger möchte ab 17 Uhr die ersten Punkte der Saison 2026/27 einfahren. Der Fußballverband Niederrhein veröffentlichte am Freitag die Bezirksliga-Spielpläne.
In der Gruppe 4 erwartet der TuS Xanten am Sonntag, 16. August, 15 Uhr, Aufsteiger DJK Rhede. Auch Borussia Veen startet zeitgleich gegen einen Neuling in die Saison. Die Krähen treffen auswärts auf Rheingold Emmerich.
In der Gruppe 5 treten am ersten Spieltag der GSV Moers, VfL Repelen und FC Neukirchen-Vluyn jeweils am 16. August ab 15.30 Uhr vor den Ball. Der GSV empfängt Aufsteiger FSV Duisburg. Repelen muss zu Fortuna Bottrop und der FCNV zu Duisburg 1900 reisen.
Gleich am zweiten Spieltag steht das Duell zwischen Neukirchen-Vluyn und dem Ex-Landesligisten GSV an. Gespielt wird am 23. August um 15.30 Uhr. Repelen empfängt zeitgleich SuS Oberhausen. Das Moerser Stadtderby steigt am 6. Dezember, 15.30 Uhr, in Repelen.
In der Gruppe 4 erwartet Veen am 22. August, 16 Uhr, Westfalia Anholt zum ersten Heimspiel. Xanten wird tags drauf beim TuS Stenern vorstellig (Anstoß 15.30 Uhr). Budberg II spielt im Scania-Sportpark schon um 15 Uhr gegen die DJK Twisteden. Auch das Lokalderby zwischen Veen und Xanten ist für den 6. Dezember terminiert. Anstoß am Halfmannsweg ist um 15 Uhr.
Die Hinserie endet am 20. Dezember, die Meisterschaft setzt sich im neuen Jahr am 12. Februar fort. Die letzten Punkte werden am 13. Juni 2027 vergeben.