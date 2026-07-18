Budbergs Premieren-Saison beginnt in Dinslaken

In der Gruppe 4 erwartet Veen am 22. August, 16 Uhr, Westfalia Anholt zum ersten Heimspiel. Xanten wird tags drauf beim TuS Stenern vorstellig (Anstoß 15.30 Uhr). Budberg II spielt im Scania-Sportpark schon um 15 Uhr gegen die DJK Twisteden. Auch das Lokalderby zwischen Veen und Xanten ist für den 6. Dezember terminiert. Anstoß am Halfmannsweg ist um 15 Uhr.