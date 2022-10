Budbergs Paul trifft erst spät zum 3:1 Bezirksliga, Gruppe 4: Die Budberger bleiben auch gegen Twisteden unbesiegt.

Die Fußballer des SV Budberg bleiben nach dem 3:1 (2:1)-Sieg bei der DJK Twisteden auch nach zehn Bezirksliga-Spieltagen weiter ungeschlagen. Fynn Eckhardt (3.) traf nach einer starken Umschaltaktion zum frühen 1:0 (3.), Jan Luca Häselhoff wenig später per Kopf nach einer Ecke zum 2:0 (16.).

Der Tabellendritte trat dominant auf. Und doch musste „Oldie“ Volker Prangen nach 30 Minuten und dem Treffer von Alexander Swaghoven einmal hinter sich greifen. Das Spiel gestaltete sich bis zur Pause ausgeglichen, während die Gäste in der zweiten Hälfte den Sack durch mehrere Konter schon eher hätten zumachen können. So sorgte erst Moritz Pauls 19. Saisontor in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Mit der letzten Aktion des Spiels sah SVB-Kapitän Tim Beerenberg wegen groben Foulspiels noch glatt Rot.