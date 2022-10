Budbergs Paul auch von Kleve II nicht zu stoppen Bezirksliga, Gruppe 4: Klarer Sieg gegen den 1. FC Kleve. TuS Xanten lässt sich mit der Entscheidung Zeit.

Bezirksligist SV Budberg hat seine Aufgabe gegen den 1. FC Kleve II souverän gelöst. Der 4:0 (2:0)-Erfolg des Tabellendritten war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. „Wir haben von der ersten Minute an sehr gut verteidigt und dem Gegner keine Torchance gestattet“, sagte Trainer Tim Wilke.

Wieder einmal war‘s Moritz Paul, der mit seinen Saisontreffern Nummer 21, 22 und 23 großen Anteil am Erfolg hatte. „Bei ihm versuche ich den Ball immer flach zu halten, aber wir wissen natürlich, dass er ein ganz besonderer Spieler ist“, so Wilke. Paul traf in der 11., 53. und 57. Minute. Dazwischen markierte Emanuel Amissah (29.) das 2:0. „Jetzt freuen wir uns auf das Topspiel in Moers. Der GSV hat zehn Mal in Folge gewonnen, und wir sind seit zwölf Spielen ungeschlagen. Das wird bestimmt eine sehenswerte Bezirksligapartie“, so Wilke.

Es spielten: Dohmen; Häselhoff, Klüppel, Kömpel, Severith, Weyhofen, Eckhardt, Hahn, Twardzik (79. Vana), Amissah (66. Morawa), Paul (66. Nowak).