Budbergs Neuzugang Karschti zahlt Vertrauen zurück

Budberg feiert den ersten Testspiel-Sieg – Foto: Sven Hanisch

Der Knoten ist geplatzt: Im vierten Vorbereitungsspiel hat der SV Budberg den ersten Sieg eingefahren. Gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden setzte sich der Landesligist mit 3:0 (1:0) durch und belohnte sich mit einem guten Auftritt.

Budberg kontrollierte die Begegnung über weite Strecken und hatte mehr Ballbesitz. Ganz ohne Wackler verlief die erste Halbzeit allerdings nicht. „Wir hatten zwei, drei Umschaltsituationen, in denen der Gegner uns etwas überrumpelt hat. Da hätte auch mal ein Gegentor fallen können“, räumte Prinz ein.

Für Co-Trainer Matthias Prinz, der Chefcoach Tim Wilke ein letztes Mal während dessen Urlaubs vertrat, stand allerdings weniger das Ergebnis als vielmehr die Art und Weise des Auftritts im Mittelpunkt. „Die letzten zwei Wochen haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, mutig im eigenen Ballbesitz zu sein, flach aufzubauen und miteinander Fußball zu spielen. Das haben die Jungs richtig gut hinbekommen“, lobte Prinz.

Abgesehen davon hatte seine Mannschaft das Spiel aber jederzeit im Griff. Nach dem Führungstreffer kurz vor der Pause durch Noah Karschti (44.) ließ Budberg nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen. Moritz Paul erhöhte als Joker auf 2:0 (61.), ehe Ole Egging nur sechs Minuten später den 3:0-Endstand markierte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner richtig zugeschnürt und deshalb auch verdient gewonnen. Testspielergebnisse sind zwar grundsätzlich zweitrangig, trotzdem fühlt es sich gut an, endlich mal ein Erfolgserlebnis zu haben – vor allem, weil wir vieles aus dem Training auf den Platz gebracht haben“, betonte Prinz.

Der Fokus liegt nun weiterhin auf der Entwicklung der eigenen Spielidee. „Wir wollen intensiven Fußball spielen und diese Inhalte weiter anwenden. Wenn das am Ende dann auch noch zu einem Sieg führt, fühlt sich das natürlich doppelt gut an“, so Prinz.

Personell nutzte Budberg die Partie erneut für einige Veränderungen. Karschti, einer von zwei externen Neuzugängen, durfte diesmal für Moritz Paul beginnen und zahlte das Vertrauen prompt mit dem Führungstor zurück. „Die Jungs müssen sich an unsere intensive Spielweise und die geforderten Abläufe gewöhnen. Beide haben es aber auch von Beginn an gut gemacht“, erklärte Prinz.

Denn ein Sonderlob erhielt zudem Jannis Kipourous, der als Rechtsverteidiger überzeugte und insgesamt einen ordentlichen Eindruck hinterließ. Auch defensiv zog der Co-Trainer ein positives Fazit. „Es war schön, das Spiel mal zu Null zu Ende zu bringen. Gerade für die Einwechselspieler ist es oft schwieriger, direkt den Rhythmus zu finden. Das haben sie mit hoher Intensität aber sehr gut gelöst.“

Am Donnerstag bei einem A-Ligisten

Schon am Donnerstag (20 Uhr) steht für den SV Budberg der nächste Test beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II an. Zum Abschluss der Vorbereitung folgt am 9. August noch die Generalprobe gegen den SV Hamminkeln. Cheftrainer Tim Wilke wird am Mittwoch aus seinem Urlaub zurückerwartet.

Es spielten: Anders; Beerenberg, Häselhoff (50. Severith), Eckhardt (69. Twardzik), Egging (79. Umberg), Hahn (70. Jansen), Karschti (49. Paul), Kipouros (70. Schaath), Mordt (56. Nowak), Vana (69. Berg), Weyhofen (70. Kehrmann).