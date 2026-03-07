Budbergs neuer Torwarttrainer bringt viel Erfahrung mit

Der SV Budberg hat einen neuen Torwarttrainer. – Foto: Markus Becker

Beim SV Budberg sorgt seit der Winterpause ein neuer Mann für frischen Wind im Trainerteam: Der 56-jährige Markus Hangert bringt als früherer Torwart reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Ein verrückter Zufall: Seit seinem Einstieg steht die Null beim Landesliga-Vierten.

Für Hangert kam die Anfrage eher überraschend. Eigentlich war er bereits ein Stück vom ambitionierten Amateurfußball weggerückt, wollte die Sonntage nur noch als „Zaungast“ genießen. „Mein Sohn spielt hier in der C-Jugend, und ich habe dort auf Anfrage der Eltern ein bisschen mitgeholfen, weil ich einen Schein hatte und mich in Mülheim schon mal die Torhüter gekümmert habe“, erzählt er.

„Das ist Glückssache“, sagt der Torwarttrainer, der im Dezember die Nachfolge von Volker Prangen antrat. Das Urgestein hatte zehn Jahre lang die Keeper des SVB betreut, musste sein Amt aber wegen Knieproblemen kürzlich niederlegen.

Schon bei der ersten Einheit war der gebürtige Oberhausener erstaunt: „Ich bin von zwei Torhütern ausgegangen“, sagt er. „Am Ende standen fünf hochmotivierte Jungs auf dem Platz, drei davon aus der zweiten Mannschaft. Sie saugen alles auf wie ein Schwamm und haben richtig Lust, sich weiterzuentwickeln. Es macht unheimlich viel Spaß, so eng mit ihnen zusammenzuarbeiten“

Über Christof Konowski, einen alten Mitspieler aus dem heutigen Budberger B-Liga-Team, entstand der Kontakt zu Co-Trainer André Schulte – und Hangert erteilte seine schnelle Zusage als Prangen-Nachfolger. Seit dem Rückrundenstart sitzt er bei den Spielen mit auf der Bank.

Dabei versteht sich das neue, vollwertige Mitglied des Staffs von Tim Wilke bewusst als ergänzender Spezialtrainer. „Wer am Ende spielt, entscheidet das Trainerteam – da mische ich mich nicht ein.“ Besonders beeindruckt zeigt sich der ehemalige Oberliga-Schlussmann vom Aufwand, den der Verein betreibt. „So viel Mühe und Qualität habe ich noch nirgendwo erlebt – selbst in meiner aktiven Zeit nicht. Für eine Landesliga-Mannschaft hat hier alles Hand und Fuß.“

Inhaltlich setzt Hangert auf das moderne, immer mehr spielerisch ausgeprägte Torwartspiel. Fußarbeit, Beweglichkeit, Flankenbälle. „Wir schauen uns vor den Übungen genau an, wo wir uns perspektivisch verbessern können. Die gesamte Mannschaft tritt immer reifer auf.“ Auch sichere Automatismen, Lautstärke und Kommunikation spielen rund um die Schlussmänner der Nummer eins Marc Anders eine Rolle.

Hangert selbst blickt auf eine lange Laufbahn zurück. Nach den Anfängen beim Heimatverein SW Alstaden spielte der inzwischen in Orsoy wohnhafte Familienvater unter anderem für den VfB Speldorf, auch unter RWE-Legende Frank Kurth, Ratingen 04/19 sowie Union Mülheim – zuletzt bis ins Alter von knapp 45 Jahren in der Landesliga.

In den 90er-Jahren stand sogar ein Wechsel zum MSV Duisburg und 1. FC Köln im Raum. „Die eine oder andere Abbiegung wäre möglich gewesen. Ich war zum Probetraining dort und hätte einen Vertrag unterschreiben können“, erinnert sich Hangert. „Aber ich wollte meine Ausbildung machen und meine Mutter unterstützen. Mir fehlten vielleicht auch ein bisschen der Mut und die richtige Beratung.“

Traurig ist er darüber heute nicht, auch wenn der damalige Köln-Keeper Bodo Illgner wenig später nach Spanien zu Real Madrid weiterzog. „Man hat immer ein paar Mark verdient. Aber ich war auf Sicherheit bedacht, das Ausmaß konnte ich damals gar nicht greifen.“ Beruflich ist Hangert bei der Feuerwehr in Oberhausen tätig. Durch seinen Job wurde er 2009 Europameister. In Rotterdam gehörte der Schlussmann der deutschen Feuerwehr-Nationalmannschaft an, die den EM-Titel gewann. Jetzt genießt der Rheinberger seine neue Rolle beim SV Budberg.