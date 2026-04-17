Budbergs Moritz Paul jagt die 100-Tore-Marke

SVB-Coach Tim Wilke ist gewarnt und kündigte bereits eine andere taktische Herangehensweise an. „Das wird ein komplett anderes Spiel als in Bottrop. Der Gegner wird mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten – im positiven Sinne. Sie werden fighten.“ Für den Tabellenführer geht es vor allem darum, die Lehren aus der Rückrunde erneut auf den Platz zu bringen: defensive Stabilität, saubere Rückwärtsbewegungen und möglichst wenige einfache Ballverluste. „Wir müssen eine hohe Intensität reinbekommen“, fordert Wilke.

Personell ist der Liga-Primus nahezu komplett. Lediglich Laurin Severith fehlt urlaubsbedingt, in der Innenverteidigung sind daher Anpassungen nötig. Hinter dem Einsatz von Felix Weyhofen steht nach einer Muskelverletzung noch immer ein Fragezeichen. Im Mittelfeld könnte zudem ein Rückkehrer für noch mehr Flexibilität sorgen: Benedict Vana kam zuletzt im Bottroper Jahnstadion zu seinem ersten längeren Einsatz nach überstandener Ellbogenverletzung und überzeugte vor allem durch Ballsicherheit und klare, einfache Lösungen im Spielaufbau.

Im Aufstiegsrennen bleibt die Spannung hoch. Der ESC Rellinghausen legt in Goch vor, der erste Verfolger aus Scherpenberg ist beim Mülheimer FC gefordert. Budberg will entsprechend nachziehen und den nächsten Meilenstein erreichen. Das anvisierte Zwischenziel: Mit einem Heimsieg soll die 60-Punkte-Ausbeute der Vorsaison eingestellt werden.