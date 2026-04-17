Budbergs Moritz Paul jagt die 100-Tore-Marke

Drei Treffer fehlen Moritz Paul noch zu einer besonderen, persönlichen Tormarke: Nach seinem Doppelpack beim 4:1-Erfolg beim VfB Bottrop steht der Angreifer des SV Budberg im Endspurt der dritten Landesliga-Saison in Folge bei 97 Treffern. Im Heimspiel gegen den PSV Wesel an diesem Sonntag um 15 Uhr könnte der nächste Schritt folgen. Gegen einen Klub, der den Rheinbergern in den vergangenen Jahren alles andere als gelegen hat.
Die Erinnerung an das Duell vor genau zwölf Monaten ist beim aktuellen Spitzenreiter noch präsent: Damals rettete Paul mit seinem späten Treffer zum 1:1 nach langem Rückstand noch einen späten Punkt. Insgesamt spricht die Bilanz seit dem Aufstieg jedoch klar für die Gäste: Nur eines von fünf Duellen konnte Budberg für sich entscheiden.
Der Angstgegner von der anderen Rheinseite, seit 2014 ununterbrochener Landesligist, reist zwar als Kellerkind an, hat zuletzt aber aufhorchen lassen. Die Mannschaft von Björn Assfelder holte fünf Punkte aus den jüngsten drei Spielen, besiegte dabei sogar Aufstiegskandidat BW Mintard und trotzte zuletzt Viktoria Goch ein 3:3 ab. Mit 23 Zählern steht der PSV trotz steigender Form weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz.
SVB-Coach Tim Wilke ist gewarnt und kündigte bereits eine andere taktische Herangehensweise an. „Das wird ein komplett anderes Spiel als in Bottrop. Der Gegner wird mit dem Messer zwischen den Zähnen auftreten – im positiven Sinne. Sie werden fighten.“ Für den Tabellenführer geht es vor allem darum, die Lehren aus der Rückrunde erneut auf den Platz zu bringen: defensive Stabilität, saubere Rückwärtsbewegungen und möglichst wenige einfache Ballverluste. „Wir müssen eine hohe Intensität reinbekommen“, fordert Wilke.
Personell ist der Liga-Primus nahezu komplett. Lediglich Laurin Severith fehlt urlaubsbedingt, in der Innenverteidigung sind daher Anpassungen nötig. Hinter dem Einsatz von Felix Weyhofen steht nach einer Muskelverletzung noch immer ein Fragezeichen. Im Mittelfeld könnte zudem ein Rückkehrer für noch mehr Flexibilität sorgen: Benedict Vana kam zuletzt im Bottroper Jahnstadion zu seinem ersten längeren Einsatz nach überstandener Ellbogenverletzung und überzeugte vor allem durch Ballsicherheit und klare, einfache Lösungen im Spielaufbau.
Im Aufstiegsrennen bleibt die Spannung hoch. Der ESC Rellinghausen legt in Goch vor, der erste Verfolger aus Scherpenberg ist beim Mülheimer FC gefordert. Budberg will entsprechend nachziehen und den nächsten Meilenstein erreichen. Das anvisierte Zwischenziel: Mit einem Heimsieg soll die 60-Punkte-Ausbeute der Vorsaison eingestellt werden.
„Dann hätten wir unsere Vorgaben erfüllt. Das Sternchen an der Saison wäre dran, die Schleife können wir noch folgen lassen. Aber darum kümmern wir uns noch nicht“, so der Trainer.
Die Gastgeber wissen jedoch, dass ihnen ein unangenehmes Spiel bevorsteht. „In zweieinhalb Jahren Landesliga haben wir zu Hause noch kein wirklich überzeugendes Spiel gegen Wesel gemacht“, gibt Wilke zu bedenken. Die Stimmung beim SVB sei herausragend, das Kribbeln in der Crunchtime mit jedem Tag größer. „Jedes Spiel hat seine Geschichte. Die Ausgangssituation ist top. Alle sind angefixt und wollen sich zeigen.“