Budbergs Jungspund Finn Berg nutzt seine Chance

Der Treffer wurde sowohl auf dem Platz als auch nach Abpfiff ausgiebig gefeiert – mit Umarmungen und Schulterklopfern von allen Seiten. Auffällig: Die A-Jugendlichen machen beim SV Budberg die nächsten Entwicklungsschritte. Auch der abschlusssichere Fynn Jansen wusste in der Schlussviertelstunde zu überzeugen und behauptete viele Bälle auf der linken Seite. Berg und Jansen sammeln parallel in der A-Liga-Mannschaft weitere Spielpraxis.

Für den Tabellendritten beginnt nach dem Heimspiel am Donnerstag gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop die entscheidende Phase der Saison. Die Wochen der Wahrheit mit mehreren Topspielen stehen bevor.

Schon vor der Partie in Katernberg waren fünf Leistungsträger mit jeweils vier Gelben Karten vorbelastet. Torschütze Ole Egging sah kurz vor Schluss seine fünfte Verwarnung und fehlt am Gründonnerstag. Umso mehr wird es darauf ankommen, dass Spieler wie Berg die entstandenen Lücken weiterhin mutig schließen.