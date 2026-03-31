Budbergs Jungspund Finn Berg nutzt seine Chance

Bis zum 24. Spieltag kam Finn Berg im Trikot des SV Budberg als Joker lediglich auf 40 Einsatzminuten. Beim 3:2-Auswärtssieg in Katernberg am Sonntag krönte der A-Jugend-Neuzugang aus dem Sommer nun seine Startelf-Premiere unter Tim Wilke mit seinem ersten Treffer in der Landesliga.
Aufgrund mehrerer Ausfälle in der Offensive schenkte der Trainer dem 19-Jährigen auf dem linken Flügel das Vertrauen von Beginn an und wurde nicht enttäuscht. Der Mittelfeldspieler mit dem Dutt auf dem Kopf war immer wieder auf dem Weg nach vorne eingebunden und belohnte seinen engagierten Auftritt mit dem Treffer zum 3:1.
„Wir freuen uns alle für Bergi. Er hat in den letzten acht Monaten ganz viel Gras gefressen. Auch wenn das Tor zu 90 Prozent auf Olli Nowak geht, war er der Richtige, der den Ball über die Linie drückt“, lobte Wilke. Auch Kapitän Jan Luca Häselhoff zeigte sich angetan: „Er hat richtig gut geackert.“
Der Treffer wurde sowohl auf dem Platz als auch nach Abpfiff ausgiebig gefeiert – mit Umarmungen und Schulterklopfern von allen Seiten. Auffällig: Die A-Jugendlichen machen beim SV Budberg die nächsten Entwicklungsschritte. Auch der abschlusssichere Fynn Jansen wusste in der Schlussviertelstunde zu überzeugen und behauptete viele Bälle auf der linken Seite. Berg und Jansen sammeln parallel in der A-Liga-Mannschaft weitere Spielpraxis.
Für den Tabellendritten beginnt nach dem Heimspiel am Donnerstag gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop die entscheidende Phase der Saison. Die Wochen der Wahrheit mit mehreren Topspielen stehen bevor.
Schon vor der Partie in Katernberg waren fünf Leistungsträger mit jeweils vier Gelben Karten vorbelastet. Torschütze Ole Egging sah kurz vor Schluss seine fünfte Verwarnung und fehlt am Gründonnerstag. Umso mehr wird es darauf ankommen, dass Spieler wie Berg die entstandenen Lücken weiterhin mutig schließen.