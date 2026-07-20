 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Budbergs Härtner hat’s wieder schlimmer erwischt

Der SV Budberg II verliert auch das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung. In Grefrath köpft Devin Warnke das einzige Tor für den Bezirksliga-Aufsteiger. Warum Routinier Marco Härnter erneut länger ausfällt.

von René Putjus · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Für Marco Härtner ist die neuerliche Knieverletzung sehr bitter.
Für Marco Härtner ist die neuerliche Knieverletzung sehr bitter. – Foto: SV Budberg

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE
Materborn
SV Budberg II
Marco Härtner
Marco Härtner

Er hatte gerade erst wieder den Anschluss gefunden nach seiner Kreuzbandverletzung, jetzt muss Marco Härtner wieder monatelang seinen Teamkollegen vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Budberg II zuschauen. Der ehemalige Landesliga-Fußballer hat sich erneut schwerer verletzt.

Fr., 10.07.2026, 19:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
1
0
Abpfiff

Im ersten Testspiel bei Siegfried Materborn (0:1) hatte er sich das Knie verdreht. Jetzt liegt die Diagnose vor. Derweil verlor die Landesliga-Reserve auch den zweiten Test der Sommer-Vorbereitung. Beim SSV Grefrath aus der Bezirksliga-Gruppe 3 hieß es am Ende 1:3 (0:1).

Hinrunde ist für Härtner gelaufen

„Marco wird uns mit seiner Erfahrung schon fehlen“, sagte Trainer Thomas Kehrmann. Ein Innenbandriss setzt ihn außer Gefecht. „In der Hinrunde rechne ich nicht mehr mit ihm.“ Härtner war in der vergangenen Spielzeit wegen eines angerissenen Kreuzbands nur auf acht Einsätze gekommen.

Neben dem Routinier ist auch Fynn Schwarzer noch außen vor. Der Mittelfeldakteur, der aus der eigenen Jugend dazustieß und wegen Adduktorenproblemen länger ausfiel, kämpft sich langsam zurück ins Mannschaftstraining.

In Grefrath erzielte ein ehemaliger Budberger Landesliga-Fußballer das 1:1 in der 72. Minute. Devin Warnke gelang ein Kopfballtor nach einer Ecke von Jan Luka Drüppel. Zwei Gegentreffer in der Schlussphase nach Kontern führten zur Niederlage.

Im dritten Testspiel geht’s wieder gegen einen Bezirksligisten. Am Sonntag, 26. Juli, 13 Uhr, ist Thomasstadt Kempen zu Gast im Scania-Sportpark.