Die Frauen des SV Budberg messen sich im Kellerduell mit dem MSV Duisburg II. – Foto: Patrik Otte

Budbergs Frauen stehen mit dem Rücken zur Wand Kellerduell gegen den MSV Duisburg II.

Verlieren verboten – so lautet das Motto für die Frauen-Mannschaft des SV Budberg am Sonntag in der Niederrheinliga. Denn zum einen steht das Team von Trainer Sascha Lubinski als Tabellendrittletzter mit drei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ohnehin mit dem Rücken zur Wand. Zum anderen muss es auch noch bei einem direkten Konkurrenten antreten. Der MSV Duisburg II hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

„Eigentlich hilft uns nur ein Sieg weiter. Positiv stimmt mich aber, dass die Moral der Mannschaft intakt hat. Das hat man auch am vergangenen Wochenende gesehen, als sie trotz der vielen Rückschläge in den letzten Wochen nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen ist“, sagt Lubinski mit Blick auf das 3:3 gegen die SSVg Velbert. In personeller Hinsicht hat der Coach in dieser Saison zwar schon schlimmere Ausgangslagen erlebt. Sorgenfrei ist er jedoch nicht, denn mit Sabrina Tinz, Katharina Presch (beide Urlaub) und Julia Behrens (privat verhindert) fallen drei Spielerinnen aus.