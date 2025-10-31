Vana wird lange ausfallen. – Foto: Ulrich Laakmann

Budbergs Benedict Vana muss unters Messer Bei dem verletzten Landesliga-Fußballer haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 ESC Rellingh SV Budberg Benedict Vana

Hinter dem SV Budberg liegen kräftezehrende Wochen. Nach dem 1:1-Remis in Wesel war beim Tabellendritten der Landesliga zunächst Wunden lecken angesagt. „Wir werden nicht durch die Liga reiten und alles gewinnen. Aber die letzten Wochen haben viele Körner gekostet“, betonte Trainer Tim Wilke schon am vergangenen Wochenende. Gut möglich also, dass im Heimspiel gegen den Zweiten ESC Rellinghausen am Sonntag (15 Uhr) einige Spieler eine Verschnaufpause erhalten.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 live PUSH Kapitän Jan Luca Häselhoff könnte in der Innenverteidigung erstmals seit dem 14. September und dem 5:0-Sieg in Mülheim wieder in der Startelf stehen. Weitere Veränderungen in der Anfangsformation seien durchaus denkbar, kündigt Wilke an – auch, weil die Belastung zuletzt hoch war und die nötige Frische vonnöten ist „Bei einigen Jungs wird es knapp, aber vielleicht hilft der trainingsfreie Freitag an Halloween, wo der Mannschaftsabend stattfindet“, sagt der Coach mit einem Augenzwinkern.

Vana fällt lange aus, Paul womöglich fürs Wochenende Weniger erfreulich ist die Diagnose bei Benedict Vana. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Nicht nur das Innenband, sondern auch die umliegenden Bänder der Schulter sind gerissen. Der Mittelfeldmann muss am Freitag operiert werden und fällt damit lange aus. Stammtorwart Marc Anders wird wegen Schienbeinproblemen erneut von Ersatzkeeper Lorenz Delgado vertreten. Fraglich ist zudem der Einsatz von Toptorjäger Moritz Paul, der beim PSV mit einer Gehirnerschütterung früh vom Platz musste.