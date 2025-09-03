Budbergs Antreiber Terfloth schmerzt der Knöchel

Der 32-jährige Mike Terfloth gehört zu den ältesten und erfahrensten Antreibern beim Landesligisten SV Budberg. Der Mittelfeld-Routinier weiß, dass sein Körper inzwischen nicht mehr so mitspielt wie noch vor ein paar Jahren – in den vergangenen Monaten bereitete vor allem sein Fußknöchel immer wieder Probleme.

Beim 4:2-Sieg über die SF Niederwenigern wurde es dann richtig schmerzhaft: Schon nach 17 Minuten musste der frühere Oberliga-Akteur des 1. FC Kleve verletzt runter, nachdem er sich lange über den Boden wälzte. Grund war ein unglücklicher Zusammenprall mit dem wuchtigen Frederik Lach nach einer Ecke. „Der Knöchel war schon nach der englischen Woche und den drei Spielen auf Kunstrasen ordentlich dick. Es fühlt sich so an, als wäre das Außenband nur lädiert“, sagt Terfloth, der sich diesmal aber gegen eine ärztliche Untersuchung entschieden und daher noch keine genaue Diagnose hat. „Es könnte sich schneller regenerieren, als man glaubt. Es ist nichts gerissen. Ich hatte das schon so häufig, da weiß man, wie sich das anfühlt.“ Ob‘s für einen Einsatz im nächsten Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Essen-Werden reicht, ist jedoch noch offen. Ersatzmann Benedict Vana machte seine Sache nach seiner Einwechslung zuletzt ordentlich. „Niederwenigern war schon ein Brett, alsAufsteiger muss Werden bei uns erst mal gewinnen“, meint Terfloth.

Eigentlich hätte er sich am Sonntag auch gerne das A-Liga-Spitzenspiel zwischen dem SV Menzelen, bei dem sein Brude Luca aufläuft, und dem SV Budberg II angesehen. „Bei ihm läuft es richtig gut. Es wird sich zeigen, ob Menzelen oben mitspielen kann. Unsere Zweite hat auf jeden Fall eine sehr gute A-Liga-Mannschaft.“