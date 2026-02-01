Budberger Traumstart ins neue Spieljahr

Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren immer wieder gefährlich vors Tor des 1. FC Lintfort. Wilke setze das Augenmerk jedoch auf eine stabile Hintermannschaft: „Wir wollten aus einer gesicherten Defensive agieren und mit Wucht und Dynamik schnell umschalten. Dies ist uns besonders in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen.“ Er hatte den Trainingsschwerpunkt in den letzten 14 Tagen besonders auf die Defensivarbeit gelegt. Wilke zog Mike Terfloth zurück. Der ehemalige Oberliga-Fußballer agierte als zweiter Innenverteidiger neben Laurin Severith. Der zuletzt immer wieder am Knöchel angeschlagene Terfloth brachte der Defensive „Robustheit und Stabilität“.