Budberger Traumstart ins neue Spieljahr

Der SV Budberg ist mit einem Derbyerfolg ins neue Spieljahr gestartet. „In der zweiten Halbzeit war’s wichtiger, die Null zu halten als das dritte Tor zu erzielen“, sagte Coach Tim Wilke nach dem 2:0 (2:0) auf heimischem Kunstrasen gegen den 1. FC Lintfort. Ein weiterer Spieler wird den SVB am Saisonende verlassen.
Es waren die Gäste, die die erste Großchance des Spiels verbuchen konnten. In der dritten Minute lief Carlos Pin alleine auf Keeper Marc Anders zu. Kurz vor seinem Abschluss blieb er jedoch im Kunstrasen hängen. Nach dieser Möglichkeit bestimmten die Hausherren die gesamte erste Halbzeit.
In der neunten Minute setzte sich Moritz Paul gegen zwei Verteidiger durch, legte den Ball quer auf Lennart Hahn. Doch der scheiterte aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Schlussmann Luke Winter. Die Budberger behielten den Fuß auf dem Gaspedal. Nachdem Paul nach einer Flanke den Ball an die Querlatte geköpft hatte (11.), war’s schließlich der Top-Torjäger, der das 1:0 einleitete. Paul setzte sich im Mittelfeld gegen drei Lintforter durch und ließ den Ball für Ole Egging liegen. Egging hämmerte die Kugel aus 20 Metern in den oberen rechten Knick (17.). Und die Budberger wollten mehr.
Das Wilke-Team wirkte griffiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Nach einem weiteren Aluminiumtreffer (22.) erzielte Oliver Nowak auf Vorlage von Hahn das 2:0 (30.). Gästetrainer Meik Bodden empfand besonders die erste Halbzeit als sehr einseitig: „Ich glaube, dass der Gegner vor der Pause zwei Kilometer mehr gelaufen ist. Hinzu kam unser schwaches Zweikampfverhalten. Die Budberger haben uns erschlagen mit ihrer Physis.“ Bodden versuchte, von außen einzuwirken, um seine Mannschaft wachzurütteln. Er wechselte noch in der ersten Hälfte den bereits gelb verwarnten Pierre Sedarous aus. Für ihn kam Marcel Goretzki aufs Feld (41.).
Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren immer wieder gefährlich vors Tor des 1. FC Lintfort. Wilke setze das Augenmerk jedoch auf eine stabile Hintermannschaft: „Wir wollten aus einer gesicherten Defensive agieren und mit Wucht und Dynamik schnell umschalten. Dies ist uns besonders in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen.“ Er hatte den Trainingsschwerpunkt in den letzten 14 Tagen besonders auf die Defensivarbeit gelegt. Wilke zog Mike Terfloth zurück. Der ehemalige Oberliga-Fußballer agierte als zweiter Innenverteidiger neben Laurin Severith. Der zuletzt immer wieder am Knöchel angeschlagene Terfloth brachte der Defensive „Robustheit und Stabilität“.
Die einzige Großchance in der zweiten Halbzeit für die Gäste erspielte sich Abdoulaye Sall, als er sich auf der linken Seite durchsetzte und den Ball nach einem Doppelpass nur knapp über die Latte schoss (76.). Anschließend spielten die Budberger die Führung souverän runter und konnten sich so über einen erfolgreichen Restart in der Landesliga freuen.
Schiedsrichter Daniel Halupzok hatte in den 90 Minuten einiges zu tun. Er musste immer wieder eingreifen und zeigte wegen vieler Fouls insgesamt sieben gelbe Karten. Auch wenn Torgarant Moritz Paul kein eigener Treffer gelang, fungierte er als umsichtiger Zielspieler in der Budberger Offensive. „Wir wussten, dass der Gegner viel flanken wird, und haben dies explizit angesprochen. Aber es ist manchmal wie bei Bayerns Arjen Robben. Jeder weiß, was passiert, und es funktioniert trotzdem“, sagte Bodden und meinte damit die Kopfballstärke des Budberger Kapitäns.
Simon Kömpel kam im Derby nicht zum Einsatz. „Er wird seine Karriere am Ende der Saison in Budberg beenden. Er war in den letzten Jahren Stammspieler. Und seine Zeit wird auch in der Saison kommen“, wie Wilke verriet, der in der ersten Hälfte ungewohnt ruhig unterwegs war. „Die erste Viertelstunde gehörte dem Co-Trainer. Das war so abgesprochen. Danach fällt dann das 1:0 und das 2:0. Da brauchte ich mich nicht viel von außen einbringen“, erläuterte der 50-Jährige mit einem Schmunzeln.
Auf einen möglichen Angriff angesprochen auf die Spitzenteams aus Bottrop und Scherpenberg ließ sich Wilke nicht aus der Reserve locken: „Wir nehmen, was kommt. Wir sind vorletzte Saison und letzte Saison jeweils Vierter geworden. Wir stehen gerade wieder auf dem vierten Platz. Wichtiger ist es, dass der Verein sich weiterhin so gut entwickelt.“ Weiter geht’s in der Liga für den SV Budberg nächsten Sonntag, 15 Uhr, bei Hamborn 07. Der 1. FC Lintfort empfängt dann zeitgleich Spitzenreiter VfB Bottrop.
