„Budberger Mädchen“ rückt ins Präsidium auf

Im Vorstand des SV Budberg gibt es jetzt eine Frau. – Foto: Andre Peters

Britta Meier aus der Tennis-Abteilung ist ins Präsidium des SV Budberg gewählt worden. Die 42-jährige Juristin folgt auf Ramon van der Maat, der auf der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus nicht mehr kandidierte. „Britta ist ein Budberger Mädchen, der Gemeinschaft und das Vereinsleben sehr wichtig sind“, sagte Klubchef Peter Houcken. Meier übernimmt für die nächsten zwei Jahre die Aufgaben der Vizepräsidentin.

Fünf Abteilungen, 5861 Mitglieder

Bei dem Mitgliedertreffen hob Houcken zunächst die angenehme Atmosphäre innerhalb des SVB und der Vereinsführung sowie das gute Verhältnis der Abteilungen untereinander hervor. Der SVB, einer der größten Sportvereine im Rheinberger Stadtgebiet, verfügt zurzeit in seinen fünf Abteilungen über insgesamt 5861 Mitglieder. Die Altersstruktur liegt bei Schülern und jungen Erwachsenen bei einem Anteil von 60 Prozent, was das Konzept des Klubs, die Förderung der Jugendarbeit, eindrucksvoll belege, hieß es auf der Versammlung.

Bei den Wahlen wurden Regina Junker als Hauptgeschäftsführerin, Michael Nagels (Sozialwart) sowie Friedhelm Albeck (Ehrenamtsbeauftragter) in ihren Ämtern bestätigt. Das Präsidium ergänzen durch ihre Wahl in den Abteilungen Tobias Schmidt (Fußball) und Mathias Lorenz (Tennis). Thorsten Hölsken wurde vom Präsidium zum neuen Datenschutzbeauftragter ernannt.