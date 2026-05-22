Budberger Identifikationsfigur droht das Karriereende Trainer Tim Wilke gibt weitere Einblicke in die Kaderplanung des Landesligisten SV Budberg. Vier weitere Spieler haben verlängert, fünf Abgänge stehen jetzt fest. Bei welchem Leistungsträger vieles auf ein Karriereende hindeutet. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Terfloth kämpft mit Verletzungen – Foto: Markus Verwimp

19 Zusagen für die Saison 2026/27 sowie drei externe Neuzugänge hatte Landesliga-Spitzenreiter SV Budberg Ende April fix vermeldet. In der Woche nach dem wichtigen Heimsieg gegen BW Mintard und vor dem spannenden Saisonfinale gibt Trainer Tim Wilke weitere Einblicke in die Kaderplanung. So liegt jetzt von weiteren vier Spielern die Zusage vor.

Ein Trio läuft für die zweite Mannschaft auf Fest steht inzwischen: Der erfahrene Innenverteidiger Devin Warnke, A-Jugend-Neuzugang Luis Weyhofen, der jüngere Bruder von Leistungsträger Felix, und Lennart Severith werden ab Sommer nicht mehr zum Landesliga-Team gehören. Das Trio läuft künftig für die zweite Mannschaft auf. Dem Landesliga-Kader erhalten bleiben auch Fynn Jansen, Finn Berg, Jamie van de Loo und Jonas Twardzik. Noch offen bleibt dagegen die Zukunft von Mike Terfloth. Allerdings deutet beim früheren Oberligaspieler aktuell vieles auf ein Karriereende hin. Der Defensiv-Routinier plagt sich seit längerem immer mit anhaltenden Knöchelproblemen herum. Wilke macht dennoch keinen Hehl daraus, dass er die Hoffnung auf einen Verbleib des 33-Jährigen noch nicht endgültig aufgegeben hat.

„Er ist so ein guter Fußballer und vor allem ein guter Mensch, dass ich bis zum letzten Tag der Saison abwarte, vielleicht doch noch ein Ja zu bekommen“, erklärt der Coach. Gleichzeitig zeigt der Trainer großes Verständnis für die Überlegungen seines Führungsspielers: „Man kann es, wenn es so kommt, nur schade finden.“ Terfloth gilt intern nicht nur als Leistungsträger, sondern auch als wichtige Identifikationsfigur für die Kabine und den gesamten Klub. Mit U19-Abwehrmann Hans Schaath steht der nächste eigene Nachwuchsspieler für die kommende Saison in den Startlöchern. Zudem wird auch A-Liga-Torjäger Yannik Kehrmann künftig näher an den Landesliga-Kader heranrücken und zur Vorbereitung aus der zweiten Mannschaft dazustoßen. „Er hat sich das über die letzten zwei Jahre total verdient und ist schon seit dem Winter Teil unserer Trainingsgruppe“, lobt Wilke.