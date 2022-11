Budberger Fußballerinnen von Personalsorgen geplagt Beide Frauen-Mannschaften des SVB stecken schon wieder in akuter Abstiegsnot. Es fehlen Spielerinnen.

Der ersten Mannschaft droht nach dem Abstieg aus der Regionalliga der Absturz in die Landesliga. In der Niederrheinliga stehen die Schützlinge von Trainer Sascha Lubinski derzeit mit zwei Zählern Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf dem vorletzten Tabellenrang. Den Grund für diese Misere sieht der Coach vor allem in dem viel zu dünn besetzten Kader: Mit gerade einmal 16 Spielerinnen ging Lubinski in die neue Saison. „Das ist natürlich viel zu wenig. Wenn man dann noch bedenkt, dass mit Lisa Gehling gleich zu Beginn eine Akteurin durch einen Kreuzbandriss langfristig fehlte, ist das kaum aufzufangen, zumal man immer damit rechnen muss, dass es kurzfristige Ausfälle gibt“, sagt er.

In dieser Woche setzte sich Lubinski mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, Hermann Strohscheidt, und dem Vorstand zusammen. Thema war, wie diese Krise zu bewältigen ist. Lubinski ist da durchaus skeptisch. „Wir bräuchten eigentlich zusätzliche Spielerinnen. Aber die sind für unsere recht hohe Spielklasse nicht so einfach zu finden.“ Er hat festgestellt, dass die Uhren im Frauenfußball doch ein wenig anders ticken als bei den Männern. „Bei den Frauen läuft auch viel über Freundschaften. Da sind einzelne Spielerinnen nicht so leicht von ihren bisherigen Vereinen wegzulocken.“