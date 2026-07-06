Budberger A-Junioren scheitern an sich selbst

Budberg muss sich spät geschlagen geben – Foto: Sven Hanisch

Die U19 des SV Budberg muss in der nächsten Saison in der neu gegründeten Landesliga vor den Ball treten. Das entscheidende Qualifikationsspiel zur Niederrheinliga gegen den 1. FC Kleve ging am Sonntag vor 200 Zuschauern auf der Anlage an der Rheinkamper Straße unglücklich mit 0:1 (0:0) verloren. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit, kurz zuvor hatten die Gastgeber einen Elfmeter vergeben.

Die Ausgangslage war eindeutig: Budberg benötigte einen Heimsieg, um die Chancen auf die Niederrheinliga zu wahren, während den Klevern unter Mithilfe der Konkurrenz bereits ein Unentschieden gereicht hätte. Im Gegensatz zur Vorwoche beim 0:4 gegen Hilden waren die Temperaturen deutlich angenehmer, Trinkpausen gab es dennoch.

Während die Gäste nach dem Schlusspfiff ausgelassen mit ihren Eltern feierten, schlenderte Budbergs Trainer Nils Ahrens noch nachdenklich über den Kunstrasenplatz. Der 29-Jährige hatte im Vergleich zum zweiten Gruppenspiel zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen und rang nach dem späten K.-o. zunächst mit den Worten. „Wir haben ein tolles, beherztes Spiel gemacht, aber so brutal kann Fußball sein“, sagte er.

Die Gäste, die von zahlreichen Anhängern begleitet wurden, fanden besser in die Partie und hätten nach einer Viertelstunde bereits in Führung gehen können. Budberg tat sich dagegen offensiv schwer. Viele lange Bälle fanden keinen Abnehmer, im letzten Drittel fehlte immer wieder die nötige Klarheit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung intensiv. Ein Missverständnis in der Budberger Defensive hätte beinahe das 0:1 bedeutet. Weil der VfB Hilden parallel in Klosterhardt zurücklag und am Ende mit 3:4 verlor, hätte letztlich beiden Mannschaften ein einziger Treffer zum Aufstieg gereicht. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer spannender, beide Teams spielten kompromisslos auf Sieg.

Annang sorgt spät für die Entscheidung

Die große Möglichkeit für den SVB bot sich in der Schlussphase. Joker Ben Henne wurde nach einer der wenigen gelungenen Hereingaben vom gegnerischen Torhüter klar im Strafraum abgeräumt. Den fälligen Elfmeter übernahm Kapitän Finn Röttges. Er scheiterte jedoch am stark reagierenden Klever Schlussmann, der auch den Nachschuss glänzend entschärfte (83.). Der mögliche Lucky Punch blieb aus – und das spielte den Gästen in die Karten.

Insgesamt verlief die zweite Halbzeit deutlich zerfahrener als die erste. Ahrens peitschte seine Mannschaft, wissend um die Ergebnisse aus dem Parallelspiel, noch einmal lautstark nach vorne. Doch kurz vor Ablauf der fünfminütigen Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Kleves Joshua Gyamfi Annang köpfte einen Lattenabpraller im Strafraum zum 1:0 ins leere Tor (90.+3) und besiegelte damit den Aufstieg.

Ahrens gratulierte unmittelbar nach dem Abpfiff seinem Trainerkollegen Ole Kahl. Selbst ein Unentschieden hätte Budberg zumindest noch die Hoffnung auf ein Entscheidungsspiel als einer der besten Gruppenzweiten erhalten. Stattdessen beendete der SVB die Vierergruppe hinter Arminia Klosterhardt mit drei Punkten auf dem letzten Rang. Die Klever kehren dagegen nach vier Jahren in der Grenzlandliga in die Niederrheinliga zurück.

„Es war alles drin an Emotionen und einfach eine geile Mannschaftsleistung. Die Jungs haben geackert und sich in jeden Zweikampf geworfen“, freute sich Kahl. Der 25-Jährige begleitet viele Spieler seines Kaders bereits seit der U13. „Das ist etwas Besonderes, wenn man sich so lange kennt. Wir freuen uns darauf, uns mit den großen Teams messen zu können. Wir wollen die Entwicklung weiter vorantreiben.“

Bei Ahrens überwog unmittelbar nach Spielende noch die Enttäuschung. Von einem neuen Anlauf wollte er deshalb noch nicht sprechen. „Mit zunehmender Dauer hatten wir das Gefühl, das Spielglück auf unsere Seite zu ziehen“, sagte der Budberger Trainer. Unter den Zuschauern befand sich erneut auch der frühere MSV-Präsident Andreas Rüttgers, der in unmittelbarer Nähe der Anlage wohnt und regelmäßig auch die Jugendspiele in Budberg verfolgt.

Es spielten: Clausen – Hölters, Kersten, Hellmich, Luma, Schwickert, Wissing, Kehrmann (79. Miszkiel), Floten, Röttges, Willert (62. Henne).