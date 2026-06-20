Budberger A-Jugend will Außenseiterchance nutzen

Schon kurz nach der Auslosung der Qualifikation zur Niederrheinliga der Nachwuchsfußballer war Nils Ahrens klar: „Wir haben eine Hammergruppe erwischt.“ Der Trainer der A-Junioren des SV Budberg sieht für seine Mannschaft nur Außenseiterchancen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Am Sonntag, 11 Uhr, geht’s für Ahrens und sein Team in der Gruppe 3 mit der Partie bei Arminia Klosterhardt los.
Die Oberhausener, die Rang vier in der Rhein-Ruhr-Liga erreichten, zählt der SVB-Coach zu den Mitfavoriten auf den Gruppen-Sieg. Gegner sind zudem am 26. Juni, 13 Uhr, der VfB Hilden, und am 5. Juli, 11 Uhr, der 1. FC Kleve. Beide Spiele bestreiten die Budberger auf heimischer Anlage. Hilden will nicht aus der Niederrheinliga absteigen, Kleve wie der SVB aus der Grenzlandliga aufsteigen. Ahrens hofft, dass seine beiden treffsichersten Spieler der Meisterrunde, Luka Floten (23 Buden) und Finn Röttges (13), weiter so stark aufspielen.
In der Gruppe 2 empfängt der FC Neukirchen-Vluyn an diesem Sonntag, 11 Uhr, Union Nettetal. Am 28. Juni geht’s zur SVG Neuss-Weissenberg (Anstoß 11 Uhr). Spiel drei findet am 5. Juli, 11 Uhr, daheim gegen SW Essen statt. Die FCNV-Talente hatten die Grenzlandliga mit sieben Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz eins abgeschlossen.
Bei den A- und B-Junioren qualifizieren sich die vier Gruppensieger für die Niederrheinliga 2026/27. Der beste Gruppenzweite und der Sieger eines Entscheidungsspiels zwischen dem zweit- und drittbesten Gruppenzweiten gehen ebenfalls hoch.
Die Gegner der Budberger B-Jugend in der Gruppe 3 sind Bayer Dormagen, Adler Union Frintrop und der KFC Uerdingen 05. Im ersten Spiel tritt der SVB am Sonntag um 11 Uhr in Dormagen an.
Die C-Jugend der Rheinberger Dorfklubs startet am Samstag, 15 Uhr, bei Bayer Wuppertal in die Qualifikationsrunde. In der Gruppe 2 heißen die Konkurrenten zudem VfB Bottrop (27. Juni, 15 Uhr) sowie TSV Bockum (4. Juli, 15 Uhr).
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