Budberger A-Jugend will Außenseiterchance nutzen

Die Gegner der Budberger B-Jugend in der Gruppe 3 sind Bayer Dormagen, Adler Union Frintrop und der KFC Uerdingen 05. Im ersten Spiel tritt der SVB am Sonntag um 11 Uhr in Dormagen an.

Heute, 15:00 Uhr SV Bayer Wuppertal Bayer Wupper SV Budberg SV Budberg 15:00 PUSH

Die C-Jugend der Rheinberger Dorfklubs startet am Samstag, 15 Uhr, bei Bayer Wuppertal in die Qualifikationsrunde. In der Gruppe 2 heißen die Konkurrenten zudem VfB Bottrop (27. Juni, 15 Uhr) sowie TSV Bockum (4. Juli, 15 Uhr).

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: