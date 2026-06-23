Budberger A-Jugend gewinnt wildes Spektakel

Die entscheidende Phase für den Budberger Sieg begann nach gut einer Stunde. Zwischen dem 3:3 und 6:3 für die Gäste lagen nur acht Minuten. Leif Willert netzte doppelt (64., 68.). Luka Floten traf zum 5:3 (66.).

Die nächste Aufgabe für die Ahrens-Elf in der Gruppe 3 steht am nächsten Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen den favorisierten VfB Hilden an. Für die Gäste geht’s darum, den Abstieg aus der Niederrheinliga zu vermeiden.

Fehlstart für Neukirchen-Vluyn