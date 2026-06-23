Budberger A-Jugend gewinnt wildes Spektakel

Die A-Jugend-Fußballer des SV Budberg sind mit einem Erfolgserlebnis in die Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga gestartet. Beim wilden Ritt auswärts gegen Arminia Klosterhardt gewann das Team von Nils Ahrens 6:5 (2:2). Der SVB lag in der Auftaktpartie dreimal hinten.
„Das Zweikampfverhalten war von Anfang an vorbildlich. Am Ende haben wir alles reingeworfen, um die Führung über die Zeit zu bringen“, sagte der Trainer am Sonntagmittag. Finn Röttges erzielte zwei Treffer per direktem Freistoß zum 1:1 in der siebten Minute sowie 3:3 (61.) und war zudem vom Elfmeterpunkt erfolgreich (2:2, 33. Minute).
Die entscheidende Phase für den Budberger Sieg begann nach gut einer Stunde. Zwischen dem 3:3 und 6:3 für die Gäste lagen nur acht Minuten. Leif Willert netzte doppelt (64., 68.). Luka Floten traf zum 5:3 (66.).
Die nächste Aufgabe für die Ahrens-Elf in der Gruppe 3 steht am nächsten Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen den favorisierten VfB Hilden an. Für die Gäste geht’s darum, den Abstieg aus der Niederrheinliga zu vermeiden.
In der Gruppe 2 legten die A-Junioren des FC Neukirchen-Vluyn einen Fehlstart hin. Sie unterlagen Union Nettetal 1:3 (1:1). Luca Paulsen (29.) hatte die Hausherren in Führung gebracht. Der FCNV möchte jetzt am kommenden Sonntag, 15.15 Uhr, bei der SVG Neuss-Weissenberg punkten.
Die Budberger B-Jugend feierte einen Kantersieg bei Bayer Dormagen. Beim 13:0 (8:0)-Erfolg war Elias Heister mit fünf Treffern bester Schütze.
Mit leeren Händen kam die C-Jugend des SVB von Bayer Wuppertal zurück. Der erste Auftritt der Qualifikationsrunde in die Niederrheinliga ging mit 0:5 (0:1) verloren.
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