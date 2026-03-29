Budberg und Rellinghausen marschieren, Mintard erleidet Rückschlag

Rellinghausen bewahrt seinen Platz an der Tabellenspitze. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

An der absoluten Tabellenspitze tut sich erstmal nichts. Der ESC Rellinghausen, SV Scherpenberg und SV Budberg lösten ihre Aufgaben allesamt. Manche souveräner als andere. Dahinter musste die DJK BW Mintard einen besonders ärgerlichen Rückschlag einstecken. Gegen den PSV Wesel setzte es eine 1:2-Pleite, wodurch Wesel die direkten Abstiegsränge verlässt. Der FC Kray rutscht trotz Punktgewinn unter den Strich und bei der Rhenania Bottrop dürften allmählich die Lichter ausgehen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

______________

Gleich drei Mal ging der SV Scherpenberg gegen hartnäckige Hamborner Löwen in Führung. Besonders auf Vedad Music war dabei in der ersten Hälfe Verlass, der gleich für die ersten beiden Treffer der Hausherren verantwortlich war (38., 45.). Hamborn, für das jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zählt, hangelte sich immer wieder zurück ins Spiel. Die Ampelkarte für Nico Kuipers (55.), dicht gefolgt vom erneuten Rückstand durch Emirhan Karaca (61.) verkomplizierten das Unterfangen allerdings zunehmend. In der Schlussphase erlösten Baha Arslanboga (89.) und Tevfik Kücükarslan (90.+2) die Hausherren.

SV Scherpenberg – Sportfreunde Hamborn 07 5:2

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga (70. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (90. Mateusz Tietz), Gabriel Derikx (75. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (82. Nils Christian Werner) - Trainer: Sven Schützek

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann (71. Ilyas Kaddouri), Kenson Götze, Nico Kuipers, Teoman Moustafa (46. Talha Evler), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Gökdeniz Senlik, Yusa Sentürk (73. Giuliano Cosma Salierno), Mahir-Can Kalpakli, Luka Blazevic (73. Petros Tzikas) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Vedad Music (38.), 1:1 Teoman Moustafa (43.), 2:1 Vedad Music (45.), 2:2 Gökdeniz Senlik (52.), 3:2 Emirhan Karaca (61.), 4:2 Baha Arslanboga (89.), 5:2 Tevfik Kücükarslan (90.+2)

Gelb-Rot: Nico Kuipers (55./Sportfreunde Hamborn 07/)

Ein wunderbar verwandelter, direkter Freistoß von Andre Rieger brachte Lintfort früh auf Kurs (12.). In der Folge hatten die Hausherren auch die Möglichkeit, die Führung zu erhöhen. Zunächst scheitere Abdoulaye Sall aber mit seinem Kopfball an Sebastian Speen (20.), der Schlussmann rettete auch im direkten Duell gegen Princely Ngangjoh (31.). Zu dem Rückstand kam für Speldorf im zweiten Durchgang eine zusätzliche Hypothek. Furkan Baydar schickte Andre Rieger auf die Reise, der von Carl Paul als letzter Mann nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden konnte (50.). Der VfB musste folglich die verbleibenden Spieldauer in Unterzahl überstehen. Die spielerischen Fertigkeiten ließen die Gäste dennoch phasenweise aufblitzen. Jannis Timm spielte Knipser Calvin Küper mit einem punktgenauen Pass in die Spitze frei. Der 25-Jährige behauptete sich stark und schob cool ins Eck ein (67.). Eine letzte Antwort hatte der 1. FCF aber noch parat. Sall legte den Ball ins Zentrum auf Ouassim El Abdouni, der zum Siegtreffer einschob (79.). 1. FC Lintfort – VfB Speldorf 2:1

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Ouassim El Abdouni, Simeon Louma, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Simon Schwarz, Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Taycan Köksel - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Mika Pollmann, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Tore: 1:0 Andre Rieger (12.), 1:1 Calvin Küper (67.), 2:1 Ouassim El Abdouni (79.)

Rot: Carl Paul (50./VfB Speldorf/)

Der Mülheimer FC bekommt etwas Ruhe nach unten, dabei ließen sich die Hausherren bis weite in die zweite Hälfte Zeit für die ersten Treffer. Eun-seok Ko brach zunächst den Bann für die MFC (69.). In der Schlussphase sorgten Oben Robert Molango (77.) und Ahmat-Malik Uzun (83.) für klare Verhältnisse. Werden-Heidhausen ist nun nur noch einen Zähler vor den Mülheimern. Bis auf weiteres müssen sich beide Seiten erstmal jedoch nicht sorgen, unter den Strich zu rutschen. Mülheimer FC 97 – SC Werden-Heidhausen 3:0

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah (88. Muzaffer Eren), Gianluca Barone, Sihun Kim (72. Lorik Peshku), Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun (85. Mert Kefeli), Tunahan Yardimci, Oben Robert Molango - Co-Trainer: Yasin Kalyoncu

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (67. Christfired Chisom Emmanuele), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Björn Homberg, Tom Leon Roß (67. Tobias Alexander Jerghoff), Linus Thamm (78. Moritz Alexander Stöber), Max Richter, Antoine Pierre Feld (61. Reo Yoda), Jamal Daniel Werner, Justus Morten Becker - Trainer: Danny Konietzko

Tore: 1:0 Eun-seok Ko (69.), 2:0 Oben Robert Molango (77.), 3:0 Ahmed-Malik Uzun (83.)

Rhenania Bottrop schlittert weiter ungebremst in Richtung Bezirksliga. Auch gegen Viktoria Goch gelang nicht der schon lange und bitter ersehnte Befreiungsschlag. Von der Führung von Luca Palla konnte die Viktoria lange Zeit zehren (37.). Jan Wilbers machte mit dem 2:0 kurz vor Schluss dann alles klar (82.). Viktoria Goch zementiert damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte und kann schon mehr oder weniger sicher hinter den Klassenerhalt einen Haken setzen. Rhenania Bottrop – Viktoria Goch 0:2

Rhenania Bottrop: Tom Kaczmarek, Emircan Temel, Dominik Muris, Jan Nübel, Samuel Kahnert, Cem Sakız (85. Lucas Bellingkrodt), Murat Berbero, Felix Gatner, Noah Lombaya, Nejat Berbero, Marc - Aime Rigione - Trainer: Stefan Thiele - Co-Trainer: Marvin Backhaus

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek (80. Florian Ortstadt), Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt (65. Jan Wilbers), Luca Palla, Luca Plum (39. Elias Koenen), Levon Kürkciyan (65. Ahmed Miri), Jacob Falkhofen (65. Alexander Möller), Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Luca Palla (37.), 0:2 Jan Wilbers (82.)

Wesel konnte Kräfte aus dem Punktgewinn gegen die SG Essen-Schönebeck aus der Vorwoche schöpfen. Gegen Mintard, das zuvor einen wichtigen Erfolg im Aufstiegsrennen feierte, reichte zwei Treffer von Felix Gehrmann (27.) und Max Mahn (53.) für die Überraschung. Trotz des Anschlusstreffers von Ben Kastor (78.) kam die DJK nicht mehr entscheidend heran. Somit läuft Mintard Gefahr, den Anschluss an das Spitzentrio zu verlieren. Mittlerweile fehlen schon sieben Zähler auf Platz drei, weitere Patzer in den kommenden Wochen wären dahingehend fatal. PSV Wesel – DJK Blau-Weiß Mintard 2:1

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf (51. Noah Habig), Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich (81. Luke-Andre Kluth), Jost Gerards (85. Denys Ovsiannikov), Felix Gehrmann, Max Mahn - Trainer: Björn Assfelder

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Leon Eschen, Noah Stemmer (61. Leonard Rettek), Marvin Matten (70. Philip Müller), Nick Heppner (70. Joshua Mantan), Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld (61. Ben Kastor), Lucas Elias Simos (61. Noah Jecksties), Serkan Güzel, Leon Fritsch - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Felix Gehrmann (27.), 2:0 Max Mahn (50. Foulelfmeter), 2:1 Ben Kastor (78.)

Der ESC konnte sich von der bitteren 1:3-Pleite aus der Vorwoche gegen die den VfB Speldorf erholen. Komplett problemlos ging es aber auch nicht gegen die SG Essen-Schönebeck über die Bühne. Malik Tchalawou brachte den Tabellenführer zwar schon früh auf die Siegerstraße (15.), doch dabei blieb es über lange Zeit. Die SGS durfte sich Hoffnung auf einen Coup machen. Erst durch den entscheidenden Treffer von Edisher Ugrekhelidze konnte Rellinghausen beruhigt durchatmen (85.).

ESC Rellinghausen – SG Essen-Schönebeck 2:0

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Simon Neuse (69. Niklas Piljic), Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (73. Edisher Ugrekhelidze) (90. Tom Holz), Luka Bosnjak (81. Maurice Muschalik), Berkan Eken (78. Can Funke), Aaron Oteng-Appiah - Trainer: Sascha Behnke

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok (70. Wendpanga Dan Quedraogo), Julius Nosal, Hakan Terzi (46. Yassine Bentaleb), Erion Abazi (46. Volodymyr Honcharov), Yasar Cakir, Siegfried Kalonda, Matondo-Manace Mbombo, Henri Kvesa (65. Sebastian Bodwell), Sebastian Neusser (46. Semih Zorlu) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Malik Tchalawou (15.), 2:0 Edisher Ugrekhelidze (85.)

Auch trotz zweier Treffer von Ex-Profi Frederik Lach (27., 80.) reichte es schlussendlich nicht für drei Punkte bei den Sportfreunden. Kray erzielte zunächst die Führung durch Benludvig Elad (14.). und hatte ganz zum Schluss noch den längeren Atem mit dem Kopfballtor von Estevan Rascho kurz vor Spielende (89.). Während Niederwenigern sich durch den Punktverlust nicht plötzlich in akute Abstiegsnöte gerät, rutscht Kray sogar auf die direkten Abstiegsplätze zurück. FC Kray – Sportfreunde Niederwenigern 2:2

FC Kray: Max Gerd Nawrath, Ebeny Senior Nguimba, Elvis Fioklou-Toulan (83. Raul Sossong Bautista), Raul Sossong Bautista, Estevan Rascho, Faris El Maaroufi, Luca Kazelis (81. Mohammed El Zein), Anis El Ghiat, Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad (83. Jesse Arthur) - Trainer: Dimitrios Pappas

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig, Robin Duesmann, Frederik Lach, Marc Geißler, Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Sekvan Azad Rascho, Fynn Niklas Roß (72. Maurice Krall), Moreno Mandel (88. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Duisburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Benludvig Elad (14.), 1:1 Frederik Lach (27.), 1:2 Frederik Lach (80.), 2:2 Estevan Rascho (89.)

Ein Distanzschuss von Ole Egging musste den Bann für den SVB lösen (58.)Zuvor kamen die Gäste auch schwungvoller aus den Kabinen. Daraufhin ging es schnell und häufig auf und ab. Zunächst sorgte Maurice Tavio Y Huete infolge einer Umschaltsituation für den Ausgleich (61.). Wenig später brachten zwei Akteure mit ihrem ersten Saisontor die Budberger wieder auf die Siegerstraße. Mike Terfloth köpfte resolut ein (64.), wenig später drückte Finn Berg die Kugel nach schöner Vorarbeit von Oliver Nowak über die Linie (67.). Der Anschluss - erneut durch Tavio Y Huete (78.) - sollte kein Comeback auslösen. Somit bleibt Budberg weiter im Gleichschritt mit Scherpenberg und Rellinghausen und hält die Aufstiegshoffnungen weiter am Leben. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SV Budberg 2:3

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Alharth Aljassem (73. Luca Campe), Christopher Löffler (83. Joel Wyputa), Marcel Welscher, Melih Bulut (86. Niklas Hunder), Yves Busch, Maurice Tavio Y Huete, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

SV Budberg: Marc Anders, Niklas Ueberfeld, Devin Warnke, Lennart Hahn (92. Jan Luca Häselhoff), Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth (79. Laurin Severith), Ole Egging, Finn Berg (75. Fynn Jansen), Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Oliver Nowak (94. Felix Weyhofen) - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ole Egging (58.), 1:1 Maurice Tavio Y Huete (61.), 1:2 Mike Terfloth (64.), 1:3 Finn Berg (67.), 2:3 Maurice Tavio Y Huete (78.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

31.03.26 SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf

01.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg

02.04.26 Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort

02.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

02.04.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kray

02.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen

02.04.26 Viktoria Goch - VfB Bottrop

02.04.26 SV Budberg - Rhenania Bottrop



27. Spieltag

10.04.26 VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard

10.04.26 SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen

12.04.26 PSV Wesel - Viktoria Goch

12.04.26 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck

12.04.26 FC Kray - Mülheimer FC 97

12.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern

12.04.26 VfB Bottrop - SV Budberg

12.04.26 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: