Budberg und Lintfort starten mit Heimpartien in die neue Saison

Der 1. FC Lintfort und SV Budberg steigen am 16. August mit Heimpartien in die neue Landesliga-Saison ein. Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstag die beiden Spielpläne veröffentlicht. Demnach erwartet der SVB in der Gruppe 1 an dem Sonntag um 15 Uhr den VfB Speldorf. Zeitgleich treffen die Lintforter auf den ASV Süchteln. Das Hinrunden-Derby zwischen diesen zwei Teams steigt am siebten Spieltag (27. September), 15 Uhr, in Lintfort.
Der dritte Vertreter aus dem Fußballkreis Moers, der VfB Homberg, hat ebenfalls am 16. August, 15 Uhr, ein Heimspiel. Der Oberliga-Absteiger empfängt Union Nettetal.
Die weiteren Begegnungen der drei Teams in der Hinrunde; 23. August: Nettetal - Budberg, Duisburger FV 08 - Homberg, Klosterhardt - Lintfort; 30. August: Lintfort - Mülheimer FC, Budberg - Duisburg 08, Homberg - Süchteln; 4. September: Goch - Lintfort (20 Uhr); 6. September: Süchteln - Budberg, Mülheim - Homberg; 13. September: Lintfort - Homberg, Budberg - Mühlheim; 20. September: Homberg - Budberg, Amern - Lintfort; 27. September: Lintfort - Budberg, Rhede - Homberg; 2. Oktober: Mennrath - Lintfort (20 Uhr); 4. Oktober: Budberg - Rhede, Homberg - Biemenhorst; 9. Oktober: Lintfort - Rhede (20 Uhr); 11. Oktober: Neuwerk - Homberg, Biemenhorst - Budberg; 18. Oktober: Kleve - Lintfort, Budberg - Neuwerk, Homberg - Rheinland Hamborn; 25. Oktober: Lintfort - Biemenhorst, Bottrop - Homberg, Rheinland Hamborn - Budberg; 8. November: Budberg - Bottrop, Homberg - Klosterhardt, Speldorf - Lintfort; 13. November: Goch - Homberg (20 Uhr); 15. November: Lintfort - Neuwerk, Klosterhardt - Budberg; 29. November: Budberg - Goch, Homberg - Amern, Nettetal - Lintfort; 4. Dezember: Mennrath - Homberg (20 Uhr); 6. Dezember: Lintfort - Rheinland Hamborn, Amern - Budberg; 13. Dezember: Lintfort - Duisburg 08, Budberg - Mennrath, Homberg - Kleve; 20. Dezember: Kleve - Budberg, Bottrop - Lintfort, Speldorf - Homberg.
Die Rückrunde beginnt am Freitag, 12. Februar 2027. Der letzte Spieltag ist für den 13. Juni 2027 angesetzt.