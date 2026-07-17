Budberg und Lintfort starten mit Heimpartien in die neue Saison

Der SV Budberg weiß jetzt, wann seine Derbys anstehen. – Foto: Sven Hanisch

Der 1. FC Lintfort und SV Budberg steigen am 16. August mit Heimpartien in die neue Landesliga-Saison ein. Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstag die beiden Spielpläne veröffentlicht. Demnach erwartet der SVB in der Gruppe 1 an dem Sonntag um 15 Uhr den VfB Speldorf. Zeitgleich treffen die Lintforter auf den ASV Süchteln. Das Hinrunden-Derby zwischen diesen zwei Teams steigt am siebten Spieltag (27. September), 15 Uhr, in Lintfort.

Homberg empfängt Nettetal

Der dritte Vertreter aus dem Fußballkreis Moers, der VfB Homberg, hat ebenfalls am 16. August, 15 Uhr, ein Heimspiel. Der Oberliga-Absteiger empfängt Union Nettetal.

Die weiteren Begegnungen der drei Teams in der Hinrunde; 23. August: Nettetal - Budberg, Duisburger FV 08 - Homberg, Klosterhardt - Lintfort; 30. August: Lintfort - Mülheimer FC, Budberg - Duisburg 08, Homberg - Süchteln; 4. September: Goch - Lintfort (20 Uhr); 6. September: Süchteln - Budberg, Mülheim - Homberg; 13. September: Lintfort - Homberg, Budberg - Mühlheim; 20. September: Homberg - Budberg, Amern - Lintfort; 27. September: Lintfort - Budberg, Rhede - Homberg; 2. Oktober: Mennrath - Lintfort (20 Uhr); 4. Oktober: Budberg - Rhede, Homberg - Biemenhorst; 9. Oktober: Lintfort - Rhede (20 Uhr); 11. Oktober: Neuwerk - Homberg, Biemenhorst - Budberg; 18. Oktober: Kleve - Lintfort, Budberg - Neuwerk, Homberg - Rheinland Hamborn; 25. Oktober: Lintfort - Biemenhorst, Bottrop - Homberg, Rheinland Hamborn - Budberg; 8. November: Budberg - Bottrop, Homberg - Klosterhardt, Speldorf - Lintfort; 13. November: Goch - Homberg (20 Uhr); 15. November: Lintfort - Neuwerk, Klosterhardt - Budberg; 29. November: Budberg - Goch, Homberg - Amern, Nettetal - Lintfort; 4. Dezember: Mennrath - Homberg (20 Uhr); 6. Dezember: Lintfort - Rheinland Hamborn, Amern - Budberg; 13. Dezember: Lintfort - Duisburg 08, Budberg - Mennrath, Homberg - Kleve; 20. Dezember: Kleve - Budberg, Bottrop - Lintfort, Speldorf - Homberg.