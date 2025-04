Budberg und Frintrop wollen Reaktion zeigen, Dingden klarer Favorit

Am 29. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 stehen bereits am Freitagabend die ersten beiden Duelle an: Mit dem SV Blau-Weiß Dingden ist der Tabellenführer bei Abstiegskandidat DJK Arminia Klosterhardt zu Gast, Top-Aufsteiger VfB Bottrop empfängt derweil Tabellenschlusslicht SpVgg Steele. Am Sonntag folgen dann die Auftritte der Aufstiegsaspiranten DJK Adler Union Frintrop und dem SV Budberg, die in den Begegnungen mit dem FC Blau-Gelb Überruhr beziehungsweise Sportfreunde 97/30 Lowick favorisiert sind.