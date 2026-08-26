Budberg-Trainer Wilke wehrt sich gegen Diskriminierungsvorwurf

Welches Strafmaß nun droht, ist noch offen. Mit einer Entscheidung zu einer möglichen Sperre ist erst Mitte der Woche zu rechnen. Zunächst bleibt abzuwarten, wie der Vorgang sportrechtlich bewertet wird.

Auch der SV Budberg positionierte sich am Montag zu dem Vorfall auf der Nettetaler Sportanlage. Tobias Schmidt, Vorsitzender der Fußballabteilung, bekräftigt die Aussagen von Wilke und stellt sich klar hinter den Trainer. „Das ist sehr unglücklich gelaufen und kam aus der Emotion heraus. Aber die Beweislage ist klar. Es gab überhaupt keine Intention einer Diskriminierung. Wir stehen als Verein hinter Tim, zeigen einen Schulterschluss, es gibt keinen Grund für Kritik an seiner Person.“