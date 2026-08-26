Budberg-Trainer Wilke wehrt sich gegen Diskriminierungsvorwurf

Die erste Saison-Niederlage des SV Budberg in der Landesliga bei Union Nettetal (0:1) ist am Tag danach sportlich beinahe zur Nebensache geworden. Trainer Tim Wilke und den gesamten Verein beschäftigt vor allem seine Rote Karte in der Schlussphase und die Interpretation des Spruchs, der zum Innenraumverweis führte. Der Budberger Coach wehrt sich entschieden dagegen, mit Diskriminierung oder der Herabwürdigung von Frauen in Verbindung gebracht zu werden.
„Irgendwann geht das über Fußball hinaus“, sagte Wilke am Montag auf Nachfrage der Redaktion. Über Fehlentscheidungen könne man immer diskutieren. Auch dass ein Trainer während eines Spiels meckern würde, gehöre dazu. „Am Ende sind wir alle Menschen und machen Fehler.“ Beim sexistischen Vorwurf, der nach seinem Platzverweis nun im Raum stehe, ist für den 51-Jährigen nun jedoch eine klare Grenze erreicht.
Was war passiert? Im offiziellen Eintrag des Schiedsrichters im DFBnet wird der Vorfall nun ausführlich geschildert. Demnach hatte die laut des Budberger Trainers „überkorrekte“ Schiedsrichter-Assistentin Wilke bereits bei einem vorherigen Wechsel darauf hingewiesen, dass sie die Rückennummern benötige, bevor die neuen Spieler den Platz betreten.
Vor der Einwechslung von Noah Karschti für Fynn Eckhardt in der 84. Minute rief Wilke in Richtung der Assistentin: „Frau Schiedsrichter-Assistentin. Ich würde gerne wechseln. Ich bringe die 15 ohne Unterziehsachen für die Acht, die da auf dem Boden liegt.“ Nach einer kurzen Pause folgte der Satz, der letztlich zum Feldverweis führte: „Seine Hobbys sind Reiten und Lesen!“ Der Mitschnitt der Streamingplattform „Veo“ von der Anlage, der dieser Redaktion vorliegt, bestätigt diesen exakten Wortlaut. Der Unparteiische fasste den Satz als direkte Ansprache in Richtung der Assistentin jedoch falsch auf und vermerkte folgenden Satz in seinem Bericht: „Und deine Hobbys sind Reiten und Lesen!“
Nach Spielende suchte Wilke noch einmal das Gespräch mit dem Gespann. In der Schiedsrichter-Mitteilung heißt es, der Trainer habe zunächst sachlich erfahren wollen, weshalb er des Innenraums verwiesen worden sei. Nachdem ihm der Grund erklärt worden sei, sei sein Ton aggressiver geworden. Daraufhin habe das Gespann die Unterhaltung beendet und sei in die Kabine gegangen.
Wilke bereut seinen flapsigen Spruch. Dass dieser jedoch als diskriminierende Äußerung verstanden werden könnte, beschäftigt ihn. „Das muss gerade gerückt werden“, sagt der Budberger Trainer. Er wisse, „was damit durchschwingt“, wenn öffentlich lediglich von einer Roten Karte wegen einer Äußerung gegenüber einer Schiedsrichter-Assistentin die Rede sei.
Welche Dynamik das entwickeln kann, habe er bereits anhand einiger unangenehmer Reaktionen gemerkt, die ihn schnell erreichten. „Ich fände es für mich wichtig, wenn wir diesen wahnsinnigen Vorwurf der Diskriminierung mit der Video-Sequenz komplett ausräumen.“
Wilke betont, dass er gerade bei gesellschaftlich sensiblen Themen eine klare Haltung habe. Rassismus und Gleichberechtigung seien völlig zu Recht Themen, bei denen sehr genau hingeschaut werden müsste. „In dieser Ecke sehe ich mich überhaupt nicht.“ Gleichzeitig räumt der Budberger Coach ein, dass seine ironische Bemerkung unnötig gewesen sei. „Man kann mich laut finden und alles. Den Spruch hätte ich mir gegen eine Gelbe Karte sparen können, das sehe ich ein.“
Nach Ansicht der Aufnahmen und mit etwas Abstand sei ihm wichtig, zwischen der unnötigen Bemerkung und dem Vorwurf einer Diskriminierung zu unterscheiden. Besonders persönlich werde das Thema für ihn auch deshalb, weil seine junge Tochter bei den Spielen regelmäßig unmittelbar hinter der Budberger Trainerbank stehe. Wilke möchte nach eigener Aussage nicht „in ein Licht gerückt werden“, in das er aus seiner Sicht nicht gehöre. Zudem liegt seine letzte Rote Karte aus dem Herbst 2023 im ersten Landesligajahr schon lange zurück.
Welches Strafmaß nun droht, ist noch offen. Mit einer Entscheidung zu einer möglichen Sperre ist erst Mitte der Woche zu rechnen. Zunächst bleibt abzuwarten, wie der Vorgang sportrechtlich bewertet wird.
Auch der SV Budberg positionierte sich am Montag zu dem Vorfall auf der Nettetaler Sportanlage. Tobias Schmidt, Vorsitzender der Fußballabteilung, bekräftigt die Aussagen von Wilke und stellt sich klar hinter den Trainer. „Das ist sehr unglücklich gelaufen und kam aus der Emotion heraus. Aber die Beweislage ist klar. Es gab überhaupt keine Intention einer Diskriminierung. Wir stehen als Verein hinter Tim, zeigen einen Schulterschluss, es gibt keinen Grund für Kritik an seiner Person.“