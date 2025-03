Budberg-Spieler nehmen ihren Trainer hops

Eine Glatze aus Silikon, ein schwarzer Kapuzenpullover mit der Aufschrift „100 Prozent SV Budberg“, eine kurze Sporthose und ein Kissen zwischen Bauch und Oberteil – das einheitliche Karnevalskostüm der Landesliga-Mannschaft des SV Budberg für den ersten eigenen Vereinswagen auf dem Rheinberger Rosenmontagszug sollte eine Überraschung bleiben, die erst spät gelüftet wurde. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Mehr als die Hälfte der Landesliga-Fußballer folgte dem vom Klub-Vorsitzenden Peter Houcken und seinen Mitstreitern mobilisierten Narren-Tross. Die Spieler schlüpften dafür in die Rolle ihres Erfolgstrainers Tim Wilke, der dem Karneval zwar komplett fernblieb, sich durch einen Instagram-Post am Wochenende für die kreative Imitation seines Teams bedankte.

„Die Jungs hatten ihren Spaß.“ Da waren sich der Coach und der Gesamtvorsitzende Houcken mit Blick auf den Hingucker einig. 111 angemeldete Jecke, darunter auch viele Kinder, Eltern und Jugendliche und somit fast doppelt so viele Interessierte wie im Vorbericht angekündigt, schlossen sich dem Aufruf des Karnevalsprinzen der Rhinberkse Jonges aus der Session 2004/2005 an. Bei strahlendem Sonnenschein zog die große Fußgruppe durch die Straßen der Rheinberger Innenstadt. Die Mitorganisatoren Michael Nagels, Regina Junker und Thomas Hundtke kümmerten sich um die Outfits, das Wurfmaterial und die Gestaltung des Motivwagens.

Die Stimmung sei insgesamt sehr gut gewesen, sagt Houcken. Einzig als ein Großteil am Marktplatz das Budberger Lied grölte, gab es bedingt durch die sportliche Rivalität im Stadtgebiet einige Buh-Rufe. Von der in kleinen Teilen negativen Resonanz ließen sich die Budberger die Laune nicht vermiesen – im Gegenteil. Während Houcken erst nach der Rückgabe des Traktors und Anhängers am Abend auf den gelungenen Tag anstoßen konnte, feierten viele Spieler noch ausgelassen auf der Rosenmontagsparty in der Stadthalle weiter.

Meisterschaft steht wieder an

Wilke wird froh gewesen sein, dass niemand am spielfreien Wochenende über die Stränge geschlagen hat. Denn ab sofort liegt der Fokus wieder voll auf der Meisterschaft. Nach dem Fehlstart mit zwei saftigen Auswärtsniederlagen aus den ersten drei Spielen im neuen Jahr hat der Spitzenreiter am Sonntag um 15 Uhr die abstiegsbedrohte Arminia aus Klosterhardt zu Gast. Im Aufstiegsrennen möchte die so heimstarke Wilke-Elf gegen den Drittletzten zurück in die Spur finden.

Der Trainer erlebte vor allem im athletischen Bereich eine arbeitsreiche und positive Trainingswoche. „Vor allem, weil die Jungs das Gefühl hatten, dass wir da noch mal etwas machen sollten, bevor es jetzt in die heiße Phase geht“, so der Coach. 13 Spiele stehen noch an. Großen Druck spürt beim SVB weiter niemand. „Wir wollen uns alle mal ein wenig locker machen und nicht so viel denken und reden über das, was kommen kann. Wir wollen einfach Fußball zocken, die Leichtigkeit der letzten Monate wiederfinden und haben Bock, dort oben noch alle zu ärgern.“

Mike Terfloth wird das Duell gegen die Oberhausener, das im Hinspiel durch ein spätes Budberger Tor mit einem Remis endete (2:2), wegen seiner fünften Gelben Karte verpassen. Moritz Janßen weilt im Urlaub. Ansonsten sind alle Akteure, somit auch der zuletzt angeschlagene Zentralspieler Fynn Eckhardt, wieder an Bord.

Auf dem nächsten Rheinberger Rosenmontagszug in zwei Jahren könnte es dann wieder „Budberg, helau“ heißen. „Viele der Teilnehmer haben schon gesagt, dass sie wieder dabei wären“, sagt Peter Houcken. Der Vorsitzende ist sich sicher, dass einem nächsten Aufruf wieder viele Budberger folgen würden.