Budberg-Keeper ist Deutscher Pokalsieger

Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel aus Überruhr zum SV Budberg ist Marius Ebener am Niederrhein endlich heimisch geworden. Mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern hat sich der Torhüter im neuen Haus in Kamp-Lintfort seit dem Sommer vergangenen Jahres gut eingelebt. „Ganz fertig wird man bekanntlich nie, aber es fühlt sich schon schön an, hier zu wohnen“, sagt der 28-jährige Kicker, der als Arbeitskollege von Benedikt Franke im Januar 2024 den Weg zum SVB fand.

Der Umzugs- und Renovierungsstress ist zwar geschafft, doch Beruf und Familie nehmen weiterhin viel Raum ein. Als Feuerwehrmann und Familienvater bleibt für den Fußball oft nur begrenzt Zeit. Im RP-Interview nach seinem Wechsel verzichtete Ebener auf eine Kampfansage in Richtung des Stammkeepers Marc Anders. In der Landesliga-Mannschaft von Tim Wilke kam der 28-Jährige bis heute nicht zum Einsatz. Seit dem Jahreswechsel gehört er fest zur ersten Reserve in der Kreisliga und stand dort zehn Mal zwischen den Pfosten, Seite an Seite mit seinem Kumpel Franke.

„Ich habe es mir bis Winter angeschaut und trainiere jetzt fest mit der Zweiten. Sollten Marc oder Lorenz Delgado mal ausfallen, setzte ich mich gerne auch mal auf die Bank“, sagt Ebener. Den Konkurrenzkampf mit Philipp Hebbering sowie Neuzugang Luca Höffken unter Ulf Deutz und Thomas Kehrmann sieht er gelassen: „Wir haben drei gute Torhüter. Jeder spielt, wie es zeitlich passt.“ Beim 1:0-Testspielsieg in Neukirchen-Vluyn hielt der gebürtige Oberhausener seinen Kasten am Donnerstagabend sauber. Franke erzielte beim Bezirksligisten kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Und auch sein zweites, spannendes Hobby kommt weiterhin nicht zu kurz, wenn es wieder vom grünen Rasen barfuß auf den heißen Sand geht. Seit 2017 gehört Ebener zur deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft Mit dem Adler auf der Brust ging es für den Keeper zuletzt in die spanisch-andalusische Hafenstadt Cadiz auf Reise. Die zweite Stufe der European Beach Soccer League in Georgien am kommenden Wochenende wird er allerdings verpassen. „Das Turnier wird jährlich ausgespielt. Ich musste in der letzten Saison komplett aussetzen, hätte sportlich mitfahren können, kann es aber auch nicht immer einrichten“, erklärt Ebener.

Erfolgreich läuft es auch mit seinem nationalen Klub, den Beach Royals Düsseldorf, für die er regelmäßig aufläuft. Mitte Juli gelang der erneute Einzug ins Final-Four um die deutsche Meisterschaft. Zwei DM-Titel hatte Ebener mit den Düsseldorfern bereits eingefahren.

Nach der Niederlage bei der Erstaustragung 2024 sicherten sich die Royals Anfang Juni am heimischen Unterbacher See zudem erstmals den deutschen Beachsoccer-Pokal und qualifizierten sich somit für den kontinentalen Vereinswettbewerb Euro-Winners-Cup, vergleichbar mit der Fußball-Champions League. „Die Spitzenteams aus Portugal und Israel zählen wieder zu den Favoriten. Andere Länder stecken noch mehr Geld rein, aber wir haben auch ein gutes Team“, so Ebener.

Den ersten Spieltag der Kreisliga A am 17. August wird der Schlussmann definitiv verpassen. Dann steht in Warnemünde das Finalwochenende um die dritte deutsche Meisterschaft auf dem Programm. „Direkt am Meer zu spielen, ist das Geilste – vor allem bei gutem Wetter. Rostock hat natürlich den Heimvorteil, aber es werden sicher wieder ein paar hundert Zuschauer kommen“, freut sich der Keeper.

Danach richtet sich sein Blick fürs Erste wieder voll auf den SV Budberg. In der zweiten Mannschaft blieb der Kader weitgehend zusammen, fünf ambitionierte A-Jugendliche kamen neu hinzu. „Wir wollen wieder oben mitspielen“, sagt Ebener.