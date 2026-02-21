Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Budberg-Kapitän: „Wir haben länger keinen Bock geschossen“
Jan Luca Häselhoff blieb in der Hinrunde hinten den eigenen Erwartungen zurück. Der Kapitän des Landesligisten SV Budberg muss um seinen Platz in der Innenverteidigung kämpfen. Ein Gespräch über die Gründe, den neuen Kader und nächsten Gegner.rnrn
von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Häselhoff musste in dieser Saison häufiger passen. – Foto: Ulrich Laakmann
2025 zog die gesamte Landesliga-Mannschaft des SV Budberg auf dem Rosenmontagszug noch geschlossen im Tim-Wilke-Kostüm durch die Stadt. In diesem Jahr mischten sich am karnevalsfreien Wochenende viele Spieler unters Partyvolk in der Rheinberger Stadthalle. Mittendrin: Jan Luca Häselhoff. Nun richtet sich der Fokus wieder auf den Fußball. Der Kapitän ist in der Rückrunde noch ohne Einsatz. Das könnte sich am Sonntag ändern. Der SVB hat um 15 Uhr die SF Niederwenigern zu Gast. Der 25-jährige Spielführer spricht über seine persönlich schwierige Hinrunde und den Traumstart ins neue Fußballjahr.