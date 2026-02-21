Budberg-Kapitän: „Wir haben länger keinen Bock geschossen“

Häselhoff Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Mal war es die Arbeit, mal Verletzungen oder Krankheiten. Als Polizist mit Spät- oder Nachtdiensten ist es manchmal schwierig zu vereinbaren. Das ist schon mal anstrengend, aber da bin ich nicht der Einzige. So bin ich nie richtig in den Rhythmus gekommen. Ich bin aber guter Dinge für die Rückrunde. Die Jungs, die spielen, machen es auch stark. Jeder, der gerade auf dem Platz steht, hat es verdient. Sonst würden wir auch nicht so gut dastehen.