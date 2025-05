Budberg hat nur noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg. – Foto: David Zimmer

Budberg ist raus aus dem Aufstiegsrennen Landesliga, Gruppe 2: Der SVB verliert das Spitzenspiel in Frintrop 1:2. Zwei Schnitzer in der Gästedefensive spielen dem Tabellenzweiten in die Karten. Am Ende gibt's noch eine Rudelbildung.

Ein Sieg war nötig gewesen, um noch einmal ins Aufstiegsrennen der Landesliga einzugreifen. Doch der SV Budberg unterlag im Spitzenspiel bei Adler Union Frintrop 1:2 (0:0). Zwei Schnitzer in der Defensive innerhalb von sieben Minuten ebneten den Weg zur Niederlage.

Viel Tam-Tam um den Landesliga-Kracher 870 Zuschauer rund um den kleinen, schmalen Kunstrasenplatz am Wasserturm in Essen, mit Cedric Gottschalk ein Regionalliga-erfahrener Schiedsrichter und motivierte Fan-Lager auf beiden Seiten: Alles war angerichtet für das Spitzenspiel zwischen dem Landesliga-Zweiten und -Dritten. Doch in der ersten Halbzeit hatte sich die Partie dieses Prädikat noch nicht verdient. Mit eigener Zaunfahne versammelten sich die im einheitlichen Schwarz gekleideten Budberger Fans, die mit einem Bus anreisten, zwischen beiden Trainerbänken. Die Spieler liefen mit Cheerleaderinnen an der Hand auf.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop SV Budberg SV Budberg 2 1 Abpfiff Beide Top-Teams begannen nervös und abwartend – sie wollten den ersten Fehler unbedingt vermeiden. Die großen Chancen blieben lange aus. Die Adler hatten die Größenvorteile zwar auf ihrer Seite, nutzen konnten sie diese aber kaum. Trainer Tim Wilke beorderte Rückkehrer Fynn Eckhardt erstmals seit Mitte Februar wieder in die Startelf. Lorenz Delgado bekam erneut das Vertrauen zwischen den Pfosten. Die Gäste kamen dem Tor im ersten Durchgang mit einem frühen, geblockten Kopfball am zweiten Pfosten noch am nächsten. Mike Terfloth drehte eine Ecke beinahe direkt ins Netz.