Budberg II wieder Spitze, GSV Moers II überrascht, Meerfeld jubelt

Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 23: Das Titelrennen der Kreisliga A Moers bleibt spannend: Der SV Budberg II behauptet mit einem 3:1 im Topspiel gegen TV Asberg Rang eins. Für eine große Überraschung sorgt der GSV Moers II, der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II deutlich schlägt.

Die Gastgeber legten bereits vor der Pause den Grundstein für den Erfolg. In der 34. Minute brachte Benedikt Franke den SV Budberg II in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Devin Warnke auf 2:0, womit Budberg mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Alen Brajic in der 62. Minute für den TV Asberg, wodurch die Partie noch einmal offen wurde. Doch die Hausherren behielten die Kontrolle: Torjäger Franke sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung.

Das Topspiel zwischen dem SV Budberg II und dem TV Asberg stand ganz im Zeichen des engen Titelrennens. Nachdem Asberg in der Vorwoche die Tabellenführung übernommen hatte, ging Budberg nun wieder als Spitzenreiter aus dem direkten Duell hervor.

Mit dem 3:1-Erfolg zieht der SV Budberg II wieder an TV Asberg vorbei und übernimmt mit 56 Punkten die Tabellenführung der Kreisliga A Moers, während Asberg mit 55 Punkten auf Rang zwei zurückfällt.

Im Duell zwischen dem Büdericher SV und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Egzon Kokolari in der 32. Minute zum 1:0 traf. Mit diesem Vorsprung ging der Büdericher SV auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Spielvereinigung jedoch der schnelle Ausgleich. Florian Witte traf in der 50. Minute zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.

Der SV Millingen startete mutig in die Partie gegen den favorisierten ESV Hohenbudberg und wurde kurz vor der Pause belohnt. Yannick Alexander Saunus brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Millingen effektiv: Paul Mertens erhöhte in der 52. Minute sogar auf 2:0, wodurch der Außenseiter überraschend komfortabel führte. Doch der Tabellenfünfte reagierte mit einer starken Schlussphase. Zunächst verkürzte Kujtim Smakolli in der 69. Minute, ehe Julian Thiel nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. Millingen verlor danach zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hohenbudberg weiter Druck machte. In der Schlussphase sorgten Luca Heckt (84.) und Jawad Ali (88.) schließlich für die Wende und sicherten den Gästen einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg. So laufen die anderen Partien am Sonntag

Eine der größten Überraschungen des Spieltags gelang dem GSV Moers II, der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II mit 6:1 besiegte. Zwar brachte Tobias Zimmermanns die Gäste früh in Führung (6.), doch danach übernahm Moers die Kontrolle. Russ Bryand Soh Fotso glich aus (30.), Willi Nadein drehte die Partie noch vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel bauten Samer Al Jajaeh, Mehmet Berke Ilhan (Foulelfmeter), Lucas Dorok und Naim Aziz Hajjaoui den Vorsprung deutlich aus. Die Grafschafter haben jetzt 20 Punkte.

Der SSV Lüttingen und der SV Schwafheim trennten sich 2:2. Max Stapelmann brachte Lüttingen früh in Führung (10.), doch Hayate Abe glich schnell aus (15.). Janik Schweers stellte den Vorsprung wieder her (18.), ehe Nico Prehn bereits in der 26. Minute den Endstand markierte.

Der SV Menzelen setzte sich beim FC Viktoria Alpen 1911 e.V. mit 4:0 durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Luca Terfloth die Gäste in Führung (53.). Anschließend übernahm Robin Brüggen mit einem Dreierpack die Hauptrolle und traf in der 59., 65. sowie per Foulelfmeter in der 82. Minute. Die Gastgeber hatten bereits vor der Pause Joel Julian Nowak durch eine Rote Karte verloren (41.).

Sechs Tore sahen die Zuschauer beim 3:3 zwischen SV Sonsbeck II und VfL Rheinhausen. Die Gäste führten durch Treffer von Marco Koske (12.) und Denny Schumann (31.) zunächst mit 2:0. Nach der Pause glichen Jakob Anhut (57.) und Arion Krasniqi (59.) aus. Tobias Gellings brachte Sonsbeck sogar in Führung (63.), ehe Niklas Lange in der Nachspielzeit den Ausgleich für Rheinhausen erzielte (90.+1).

Im Tabellenkeller gewann der FC Moers-Meerfeld gegen Concordia Rheinberg mit 2:1. Dustin Eichholz brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung und erhöhte nach dem Seitenwechsel erneut (70.). Dino Nadarevic verkürzte für Rheinberg zwar noch auf 2:1 (77.), doch Moers-Meerfeld brachte den Vorsprung über die Zeit. Nach einigen herben Klatschen ist dieses Ergebnis für die Spieler des FCM Balsam für die Seele.

Der SV Schwafheim II und der Rumelner TV trennten sich torlos 0:0. Ein ordentliches Ergebnis für die Hausherren gegen den Sechsten.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II



25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld

So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV

So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

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