Budberg II schlägt Asberg im Spitzenspiel und erobert Rang eins zurück

Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Im absoluten Spitzenspiel der Kreisliga A Moers hat sich der SV Budberg II gegen den TV Asberg durchgesetzt. Nach dem zwischenzeitlichen Verlust der Tabellenführung holte sich Budberg mit dem 3:1-Erfolg Rang eins zurück und überholte Asberg wieder.

Die Gastgeber legten bereits vor der Pause den Grundstein für den Erfolg. In der 34. Minute brachte Benedikt Franke den SV Budberg II in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Devin Warnke auf 2:0, womit Budberg mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Alen Brajic in der 62. Minute für den TV Asberg, wodurch die Partie noch einmal offen wurde. Doch die Hausherren behielten die Kontrolle: Torjäger Franke sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung.

Das Topspiel zwischen dem SV Budberg II und dem TV Asberg stand ganz im Zeichen des engen Titelrennens. Nachdem Asberg in der Vorwoche die Tabellenführung übernommen hatte, ging Budberg nun wieder als Spitzenreiter aus dem direkten Duell hervor.

Mit dem 3:1-Erfolg zieht der SV Budberg II wieder an TV Asberg vorbei und übernimmt mit 56 Punkten die Tabellenführung der Kreisliga A Moers, während Asberg mit 55 Punkten auf Rang zwei zurückfällt.

Im Duell zwischen dem Büdericher SV und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Egzon Kokolari in der 32. Minute zum 1:0 traf. Mit diesem Vorsprung ging der Büdericher SV auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Spielvereinigung jedoch der schnelle Ausgleich. Florian Witte traf in der 50. Minute zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.

Der SV Millingen startete mutig in die Partie gegen den favorisierten ESV Hohenbudberg und wurde kurz vor der Pause belohnt. Yannick Alexander Saunus brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Millingen effektiv: Paul Mertens erhöhte in der 52. Minute sogar auf 2:0, wodurch der Außenseiter überraschend komfortabel führte. Doch der Tabellenfünfte reagierte mit einer starken Schlussphase. Zunächst verkürzte Kujtim Smakolli in der 69. Minute, ehe Julian Thiel nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. Millingen verlor danach zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hohenbudberg weiter Druck machte. In der Schlussphase sorgten Luca Heckt (84.) und Jawad Ali (88.) schließlich für die Wende und sicherten den Gästen einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg. So laufen die anderen Partien am Sonntag

Spieltext GSV Moers II - FC Neuk.-Vlu II

Spieltext Lüttingen - Schwafheim

Spieltext FC Alpen - SV Menzelen

Spieltext SV Sonsbeck II - VfL R´hausen

Spieltext FC Meerfeld - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim II Rumelner TV Rumelner TV 0 0 PUSH

Spieltext Schwafheim II - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II



25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld

So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV

So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

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