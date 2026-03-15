 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Budberg II schlägt Asberg im Spitzenspiel und erobert Rang eins zurück

Kreisliga A Moers: SV Budberg II gewinnt das Topspiel gegen TV Asberg 3:1 - Doppelpack von Benedikt Franke, Treffer von Devin Warnke - Asberg rutscht wieder auf Platz zwei ab.

von André Nückel · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser
Asberg hat die Spitze im Blick.
Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 23 in der Kreisliga A Moers:

Im absoluten Spitzenspiel der Kreisliga A Moers hat sich der SV Budberg II gegen den TV Asberg durchgesetzt. Nach dem zwischenzeitlichen Verlust der Tabellenführung holte sich Budberg mit dem 3:1-Erfolg Rang eins zurück und überholte Asberg wieder.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Budberg nutzt starke erste Halbzeit

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
3
1
Abpfiff
+Video
Das Topspiel zwischen dem SV Budberg II und dem TV Asberg stand ganz im Zeichen des engen Titelrennens. Nachdem Asberg in der Vorwoche die Tabellenführung übernommen hatte, ging Budberg nun wieder als Spitzenreiter aus dem direkten Duell hervor.

Die Gastgeber legten bereits vor der Pause den Grundstein für den Erfolg. In der 34. Minute brachte Benedikt Franke den SV Budberg II in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Devin Warnke auf 2:0, womit Budberg mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Alen Brajic in der 62. Minute für den TV Asberg, wodurch die Partie noch einmal offen wurde. Doch die Hausherren behielten die Kontrolle: Torjäger Franke sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung.

Mit dem 3:1-Erfolg zieht der SV Budberg II wieder an TV Asberg vorbei und übernimmt mit 56 Punkten die Tabellenführung der Kreisliga A Moers, während Asberg mit 55 Punkten auf Rang zwei zurückfällt.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem Büdericher SV und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Egzon Kokolari in der 32. Minute zum 1:0 traf. Mit diesem Vorsprung ging der Büdericher SV auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Spielvereinigung jedoch der schnelle Ausgleich. Florian Witte traf in der 50. Minute zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
2
4
Abpfiff

Der SV Millingen startete mutig in die Partie gegen den favorisierten ESV Hohenbudberg und wurde kurz vor der Pause belohnt. Yannick Alexander Saunus brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Millingen effektiv: Paul Mertens erhöhte in der 52. Minute sogar auf 2:0, wodurch der Außenseiter überraschend komfortabel führte.

Doch der Tabellenfünfte reagierte mit einer starken Schlussphase. Zunächst verkürzte Kujtim Smakolli in der 69. Minute, ehe Julian Thiel nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. Millingen verlor danach zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hohenbudberg weiter Druck machte. In der Schlussphase sorgten Luca Heckt (84.) und Jawad Ali (88.) schließlich für die Wende und sicherten den Gästen einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg.

So laufen die anderen Partien am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
4
1
Spieltext GSV Moers II - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
2
2
Abpfiff
Spieltext Lüttingen - Schwafheim

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
0
4
Abpfiff
Spieltext FC Alpen - SV Menzelen

Heute, 15:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
3
2
+Video
Spieltext SV Sonsbeck II - VfL R´hausen

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
2
1
Spieltext FC Meerfeld - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
0
0
Spieltext Schwafheim II - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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