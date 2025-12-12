Budberg II jubelt, Kellerkinder verlieren wieder - Torjäger überzeugen

Kreisliga A Moers: Kreisliga A Moers: FC Neukirchen-Vluyn II verliert wieder, der SV Budberg II wird Herbstmeister. Niederlagen für die Abstiegskandidaten FC Meerfeld, SV Schwafheim II und SV Millingen. Samet Altun und Nils Speicher treffen wieder. So läuft der 17. Spieltag.
SV Menzelen – SV Schwafheim II 5:0
SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, Tim Hebbering, Max Güllekes, Marcel Timm, Luca Ackermann (73. Fabio Keisers), David Utzka (81. Fabrizio Angelo da Rold), Luca Terfloth, Niklas Kiwitt (85. Maximilian Kolkenbrock), Robin Brüggen, Constantin van Elten (76. Sanzharbek Avulov) - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels
SV Schwafheim II: André Dietrich, Leon Fabian Binias, Benjamin Marco Oles, Marcel Torsten Wichmann, Maximilian Schricks, Paul Aaron Bockting, Laurin Heilemann (73. Torben Kleinekort), Elias Hausen, Cedric Pelzer, Leonard Löw (69. Robin Levin), Jost Sievers - Trainer: Roman Heger - Co-Trainer: Frank Mares
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Luca Ackermann (37.), 2:0 Constantin van Elten (54.), 3:0 David Utzka (68.), 4:0 Robin Brüggen (75.), 5:0 Maximilian Kolkenbrock (90.)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – Rumelner TV 1:2
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Enes Sener (75. Miro Dag), Jos Brunck, Soner Cakmak (78. Jonas Händler), Danil Samsonov, Emre Karip, Sadin Hodzic (75. Dzejlan Bisevac), Dennis Müller - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
Rumelner TV: Leon Krahn (58. Dennis Brodkorb), Tim Harenburg, Matthias Schippers, Tim Vangenhassend, Granit Haliti, Anes Huskic, Moritz Bergmann (91. Simon Haupt), Elias Bergmann, Loay Chergui El Ghiati (85. Philipp Kissel), Patrick Schlechtriem (90. Tobias Dolle), Kerem Sam (86. Daniel Schwarz) - spielender Co-Trainer: Granit Haliti - Trainer: Edis Bicic - Co-Trainer: Günter Jager
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Enes Sener (50.), 1:1 Loay Chergui El Ghiati (62.), 1:2 Elias Bergmann (80.)
Rot: Florian Menzenbach (70./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Philipp Peter Mertens (93./FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II/Foulspiel)
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen – ESV Hohenbudberg 1:3
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Oliver Gutkowski, Felix Dressler, Elias Grunert, Dominik Sommer, Robert Kuchta, Paul Haag, Ferit Acar, Fabian Weigl, Shawn Rume, Florian Witte - Spielertrainer: Andreas Weinand
ESV Hohenbudberg: Marcel Dias, Mohammed Essarhiri, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Boris Vertkin, Luca Heckt, Ekrem Aksu, Chris Exner, Pascal Sikorska, Samet Altun, Julian Thiel - Trainer: Ralf Röös
Tore: 0:1 Chris Exner (19.), 0:2 Samet Altun (49.), 0:3 Samet Altun (79.), 1:3 Felix Dressler (90.)
SV Schwafheim – FC Moers-Meerfeld 2:0
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra (90. Ben Jannik Lorscheid), Linus Schlebusch, Anthony Amadi, Hayate Abe, Mike Konrad (81. Lenox Mückshof), Enes Parimli (46. Emmanuel Lucaßen), Robin Morawa (90. Justin Mengede), Lars Dickmann, Aboubacar Fofana, Nico Prehn - Trainer: Ralf Gemmer
FC Moers-Meerfeld: Phillip Kmiec, Tim Küppers, Lars Koprionik, Sven Kuinke, Kai Kunzel, Jan Kunzel (80. Cedric Oster), Domenic Krothofer, Harvy Marschmann, Matthias Janssen, Dustin Eichholz (71. Jannis Schubert), Nadim Hajroussi - Trainer: Mathias Kery
Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Lars Dickmann (14.), 2:0 Aboubacar Fofana (62. Foulelfmeter)
SV Budberg II – SV Sonsbeck II 6:0
SV Budberg II: Marius Ebener, Luiz Hilsenberg (66. Noah Schaffrath), Kai-Niklas Jahn (85. Kai Mares), Jonas Kühnau (57. Julien Schulz), Patrick Reitemeier (66. Janosch Severith), Jan Luka Drüppel, Felix Engeln, Lennard Syska, Yannik Kehrmann, Benedikt Franke (72. Arne Grundmann), Deniz Ucan - spielender Co-Trainer: Kai Mares - Trainer: Thomas Kehrmann
SV Sonsbeck II: Alexander Leurs, Konrad Nitschke, Henri Hermsen (57. Luca-Markus Geuyen), Lutz Schorn, Kristof Prause (46. Christian Derks), Tobias Ries, Moritz Lemkens, Lorenz Wegenaer, Justin Przybyla, Richard Zeiger, Matti Quinders (72. Arne Füngers) - Trainer: Norbert Quinders
Schiedsrichter: Kerem Bukebudrac - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Patrick Reitemeier (21.), 2:0 Benedikt Franke (29. Foulelfmeter), 3:0 Yannik Kehrmann (49.), 4:0 Deniz Ucan (54.), 5:0 Yannik Kehrmann (68.), 6:0 Lennard Syska (79.)
VfL Rheinhausen – SV Millingen 6:3
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Cankut Bastutan (77. Mika Krappe), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (82. Tom Verberne), Niklas Stoll, Kim Weickart, Niklas Tersteegen (61. Denny Schumann), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki, Yunus Pirnal (73. Ufuk Derin) - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
SV Millingen: Raphael Boenig, Luca Jonas Christmann, Luis Bernd Heinrich, Steven Schön, Tom Parthum, Darvin Goecke, Nick Deutz, Domenique Cremers, Nico Parthum, Maurice Diebels, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Kevin Holz
Tore: 1:0 Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (10.), 2:0 Julian Daniel Gardocki (12.), 3:0 Kim Weickart (40.), 3:1 Yannick Alexander Saunus (47.), 4:1 Kim Weickart (50.), 4:2 Yannick Alexander Saunus (53. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Marcel Kroggel (56.), 6:2 Denny Schumann (74.), 6:3 Ricardo Schiff (90.)
FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – Büdericher SV 4:1
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Jan Luca Rassier (89. Joel Julian Nowak), Niels Kuhlmann, Lennart Linkenbach, Dejan Pomrehn (86. Niklas Welzbacher), Nico Goergen (71. Christoph Bühren), Nils Speicher, Marian Nederkorn (82. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Co-Trainer: Dominik Konzen
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Tobias Frings, Pascal Rusch, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Philipp Konrad (72. Sascha Ströter), Justin Kluth, Luca Tellmann, Edis Junuzovic - Spielertrainer: Sascha Ströter
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nils Speicher (52.), 2:0 Dejan Pomrehn (67.), 3:0 Nils Speicher (78.), 4:0 Niklas Welzbacher (90.), 4:1 Edis Junuzovic (90.+2)
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Budberg II
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Sonsbeck II
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - GSV Moers II
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Büdericher SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - FC Moers-Meerfeld
So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Rumelner TV
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Millingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Schwafheim II
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Concordia Rheinberg
19. Spieltag
So., 08.02.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SSV Lüttingen
So., 08.02.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - TV Asberg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Menzelen
So., 08.02.26 15:30 Uhr GSV Moers II - VfL Rheinhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - ESV Hohenbudberg
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: