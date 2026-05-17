 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Budberg II auf Kurs, Lüttingen bleibt dran, TV Asberg patzt

Der SV Budberg II verteidigt die Tabellenführung der Kreisliga A Moers mit einem 6:0 beim Büdericher SV, während der SSV Lüttingen nachzieht und TV Asberg durch einen späten Doppelpack von Samet Altun beim ESV Hohenbudberg patzt.

von André Nückel · Heute, 18:58 Uhr · 0 Leser
SV Budberg II jubelt.
SV Budberg II jubelt. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der 32. Spieltag der Kreisliga A Moers hat das Titelrennen weiter verschärft. Der SV Budberg II legte mit einem Kantersieg vor, der SSV Lüttingen blieb durch ein souveränes 3:0 in Millingen auf Tuchfühlung. Dagegen kassierte TV Asberg in Hohenbudberg einen späten Rückschlag - auch wegen eines erneut überragenden Samet Altun.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 15:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
0
6
Abpfiff

Der SV Budberg II hat im Titelrennen der Kreisliga A Moers vorgelegt und mit einem 6:0 beim Büdericher SV den Druck auf die Verfolger erhöht. Dabei blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Patrick Reitemeier in der 64. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte und damit den Knoten löste. Danach ging es schnell: Benedikt Franke legte nur vier Minuten später nach, Deniz Ucan traf zum 3:0, ehe Franke in der 74. Minute seinen zweiten Treffer folgen ließ. Ucan erhöhte wenig später ebenfalls mit seinem zweiten Tor, bevor Yannik Kehrmann in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Kurios blieb die Schlussphase dennoch, weil trotz des klaren Ergebnisses noch zwei Foulelfmeter vergeben wurden. Zunächst scheiterte Janosch Severith in der 82. Minute für Budberg, wenig später parierte auf der Gegenseite auch der Torwart gegen Pascal Rusch. Für Budberg ist der klare Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbaut. SSV Lüttingen und TV Asberg können allerdings noch antworten und den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
1
0
Abpfiff

Der GSV Moers II sammelte gegen den SV Sonsbeck II wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Bereits in der 19. Minute erzielte Aza Kader den einzigen Treffer der Partie. Danach verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung konsequent und verschafften sich etwas Luft nach unten.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
5
1
Abpfiff
Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen feierte gegen den FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II einen klaren 5:1-Heimsieg und schob sich näher an die obere Tabellenhälfte heran. Robin Kuypers brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Shawn Rume nach der Pause erhöhte. Zwar verkürzte Dennis Müller zwischenzeitlich, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Aldin Mahmutovic brach Neukirchen-Vluyn auseinander. Savio Carvalho Rodrigues, Tim Konrad und Anton Riegert sorgten in der Schlussphase noch für ein deutliches Ergebnis.

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
2
1
Abpfiff

Der große Verlierer im oberen Tabellendrittel war der TV Asberg. Beim ESV Hohenbudberg führten die Gäste nach dem Treffer von Alend Said Ali in der 51. Minute bereits, ehe erneut Samet Altun die Bühne betrat. Der Torjäger glich nur sieben Minuten später aus und traf in der 90. Minute auch noch zum umjubelten Siegtreffer.

Durch die Niederlage wächst der Rückstand auf Budberg bereits auf fünf Punkte an, zudem zog Lüttingen ebenfalls vorbei. Hohenbudberg festigt dagegen Rang vier und bleibt offensiv weiterhin eines der spektakulärsten Teams der Liga.

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
2
2
Abpfiff

Zwischen dem Rumelner TV und dem SV Schwafheim gab es ein spätes 2:2. Die Gäste gingen früh durch Julian Klingen in Führung, ehe Kevin Reiser die Partie mit einem Doppelpack zunächst drehte. Schwafheim gab sich jedoch nicht geschlagen und kam tief in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, als Leon Müntjes in der 90.+6 Minute traf. Damit bleibt Schwafheim im gesicherten Mittelfeld, während Rumeln im Kampf um die oberen Plätze erneut Punkte liegen ließ.

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
2
4
Abpfiff

Der SV Menzelen setzte sich bei Concordia Rheinberg mit 4:2 durch und drehte dabei zweimal einen Rückstand. Matchwinner war Robin Brüggen, der nach dem zwischenzeitlichen 2:2 per Foulelfmeter noch zwei weitere Treffer folgen ließ und damit einen Dreierpack schnürte. Rheinberg hielt durch zwei Tore von Jonas Baumbach lange dagegen, kassierte in der Schlussphase aber erneut mehrere Gegentreffer.

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
1
3
Abpfiff
+Video

Der VfL Rheinhausen gewann beim FC Moers-Meerfeld mit 3:1 und setzte sich im gesicherten Mittelfeld weiter fest. Nach dem frühen Führungstor von Marco Koske glich Harvy Marschmann kurz nach der Pause aus. Lange deutete vieles auf ein Remis hin, ehe Koske in der 90. Minute per Foulelfmeter erneut traf. Tief in der Nachspielzeit machte Ufuk Derin endgültig alles klar.

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
3
Abpfiff

Der SSV Lüttingen ließ sich vom Budberger Kantersieg nicht beeindrucken und gewann beim SV Millingen souverän mit 3:0. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Janik Schweers seine Mannschaft in der 37. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang sorgte Malte Peters mit seinem Doppelpack endgültig für klare Verhältnisse. Peters traf zunächst in der 67. Minute und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt.

Lüttingen bleibt damit nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer und hält das Titelrennen weiter offen. Für Millingen verschlechtert sich die Lage im Tabellenkeller dagegen weiter.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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