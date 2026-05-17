Budberg II auf Kurs, Lüttingen bleibt dran, TV Asberg patzt

SV Budberg II jubelt. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 32. Spieltag der Kreisliga A Moers hat das Titelrennen weiter verschärft. Der SV Budberg II legte mit einem Kantersieg vor, der SSV Lüttingen blieb durch ein souveränes 3:0 in Millingen auf Tuchfühlung. Dagegen kassierte TV Asberg in Hohenbudberg einen späten Rückschlag - auch wegen eines erneut überragenden Samet Altun.

Der SV Budberg II hat im Titelrennen der Kreisliga A Moers vorgelegt und mit einem 6:0 beim Büdericher SV den Druck auf die Verfolger erhöht. Dabei blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Patrick Reitemeier in der 64. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte und damit den Knoten löste. Danach ging es schnell: Benedikt Franke legte nur vier Minuten später nach, Deniz Ucan traf zum 3:0, ehe Franke in der 74. Minute seinen zweiten Treffer folgen ließ. Ucan erhöhte wenig später ebenfalls mit seinem zweiten Tor, bevor Yannik Kehrmann in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Kurios blieb die Schlussphase dennoch, weil trotz des klaren Ergebnisses noch zwei Foulelfmeter vergeben wurden. Zunächst scheiterte Janosch Severith in der 82. Minute für Budberg, wenig später parierte auf der Gegenseite auch der Torwart gegen Pascal Rusch. Für Budberg ist der klare Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbaut. SSV Lüttingen und TV Asberg können allerdings noch antworten und den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Der GSV Moers II sammelte gegen den SV Sonsbeck II wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Bereits in der 19. Minute erzielte Aza Kader den einzigen Treffer der Partie. Danach verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung konsequent und verschafften sich etwas Luft nach unten.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen feierte gegen den FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II einen klaren 5:1-Heimsieg und schob sich näher an die obere Tabellenhälfte heran. Robin Kuypers brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Shawn Rume nach der Pause erhöhte. Zwar verkürzte Dennis Müller zwischenzeitlich, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Aldin Mahmutovic brach Neukirchen-Vluyn auseinander. Savio Carvalho Rodrigues, Tim Konrad und Anton Riegert sorgten in der Schlussphase noch für ein deutliches Ergebnis.

Der große Verlierer im oberen Tabellendrittel war der TV Asberg. Beim ESV Hohenbudberg führten die Gäste nach dem Treffer von Alend Said Ali in der 51. Minute bereits, ehe erneut Samet Altun die Bühne betrat. Der Torjäger glich nur sieben Minuten später aus und traf in der 90. Minute auch noch zum umjubelten Siegtreffer. Durch die Niederlage wächst der Rückstand auf Budberg bereits auf fünf Punkte an, zudem zog Lüttingen ebenfalls vorbei. Hohenbudberg festigt dagegen Rang vier und bleibt offensiv weiterhin eines der spektakulärsten Teams der Liga.

Zwischen dem Rumelner TV und dem SV Schwafheim gab es ein spätes 2:2. Die Gäste gingen früh durch Julian Klingen in Führung, ehe Kevin Reiser die Partie mit einem Doppelpack zunächst drehte. Schwafheim gab sich jedoch nicht geschlagen und kam tief in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich, als Leon Müntjes in der 90.+6 Minute traf. Damit bleibt Schwafheim im gesicherten Mittelfeld, während Rumeln im Kampf um die oberen Plätze erneut Punkte liegen ließ.

Der SV Menzelen setzte sich bei Concordia Rheinberg mit 4:2 durch und drehte dabei zweimal einen Rückstand. Matchwinner war Robin Brüggen, der nach dem zwischenzeitlichen 2:2 per Foulelfmeter noch zwei weitere Treffer folgen ließ und damit einen Dreierpack schnürte. Rheinberg hielt durch zwei Tore von Jonas Baumbach lange dagegen, kassierte in der Schlussphase aber erneut mehrere Gegentreffer.

Der VfL Rheinhausen gewann beim FC Moers-Meerfeld mit 3:1 und setzte sich im gesicherten Mittelfeld weiter fest. Nach dem frühen Führungstor von Marco Koske glich Harvy Marschmann kurz nach der Pause aus. Lange deutete vieles auf ein Remis hin, ehe Koske in der 90. Minute per Foulelfmeter erneut traf. Tief in der Nachspielzeit machte Ufuk Derin endgültig alles klar.

Der SSV Lüttingen ließ sich vom Budberger Kantersieg nicht beeindrucken und gewann beim SV Millingen souverän mit 3:0. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Janik Schweers seine Mannschaft in der 37. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang sorgte Malte Peters mit seinem Doppelpack endgültig für klare Verhältnisse. Peters traf zunächst in der 67. Minute und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt. Lüttingen bleibt damit nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer und hält das Titelrennen weiter offen. Für Millingen verschlechtert sich die Lage im Tabellenkeller dagegen weiter.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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