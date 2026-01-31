Budberg gewinnt Derby gegen Lintfort, Hamborn tritt auf der Stelle

Der Befreiungsschlag sollte den Sportfreunden Hamborn 07 trotz zwischenzeitlicher Führung am Freitagabend nicht gelingen. Am Ende stand ein 2:2 gegen Aufsteiger Viktoria Goch zu Buche. Am Samstag begann der SV Budberg sein Pflichtspieljahr 2026 mit einem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Lintfort.
Grundsätzlich waren die Witterungsbedingungen nicht ideal für den Wiederbeginn in der Landesliga, Gruppe 2. Doch immerhin können nach aktuellem Stand (31. Januar, 13.15 Uhr) alle Partien des 18. Spieltags über die Bühne gehen. Wenngleich die Vorbereitung auf den Wiederauftakt für einige Teams nicht reibungslos vonstatten gehen konnte, so auch für Marco Hoffmann, seines Zeichens Cheftrainer des VfB Bottrop: "Wie für alle anderen Mannschaften war unsere Wintervorbereitung kurz, dazu war die Bedingungen auf den Plätzen teilweise erschwerend, sodass man nicht immer optimal trainieren konnte", schildert er. "Wir hoffen natürlich, dass wir da gut rausgekommen sind und haben auch ein gutes Gefühl, dass wir unseren Lauf fortsetzen können." Als einziges Team oberhalb der Kreisligen geht der VfB noch ungeschlagen durch die Saison und wird einiges dransetzen, dass sich das zum Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht und Lokalrivale Rhenania Bottrop nicht ändert.
Um sich allmählich aus der roten Zone heraus zu pirschen, brauchten die Hamborner Löwen eigentlich mal wieder einen Dreier, doch zunächst kam es anders. Nach einem öffnenden Ball von Luca Plum in die Spitze war Levon Kürkciyan auf und davon und vollendete cool zur Führung (23.).
07 kam schließlich nach dem Seitenwechsel wieder auf - und wie. Zunächst brachte Giuliano Salierno eine Flanke von Pascal Spors im Tor unter (49.), wenige Momente später legte er nach Steckpass von Teoman Moustafa auch den zweiten Treffer nach (50.). Auf dem Doppelschlag konnten sich die Gäste aber nicht besonders lange ausruhen, als Plüm per Strafstoß wieder auf pari stellte (55.). Dabei sollte es schlussendlich bleiben. Ein Punktgewinn, der Hamborn im Aufstiegskampf nicht wesentlich weiterhelfen dürfte.
Viktoria Goch – Sportfreunde Hamborn 07 2:2
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Malte Baumeister, Luca Palla, Ben Pauls, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik (61. Noah Gabriel Herrmann), Max Werner (46. Teoman Moustafa), Julian Keibel (46. Rashad Ouro-Akpo), Alexandros Chassanidis (46. Giuliano Cosma Salierno), Marvin von Zabiensky (70. Yusa Sentürk), Pascal Spors, Luka Blazevic, Burkay Bostanci - Trainer: Soumiya Bouhadi
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Levon Kürkciyan (23.), 1:1 Giuliano Cosma Salierno (49.), 1:2 Giuliano Cosma Salierno (50.), 2:2 Luca Plum (55. Foulelfmeter)
Budberg begann druckvoll und belohnte sich früh. Nachdem Moritz Paul kurz zuvor noch den Querbalken traf (11.), machte es sein Teamkollege Ole Egging besser und brachte den SVB früh in Führung (17.). Lintfort fehlte in der Folge der Zugriff und die Hausherren hielten den Fuß auf dem Gaspedal. Infolge eines Eckballs verdoppelte Oliver Nowak den Vorsprung (29.).
Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken konnte Budberg das Geschehen kontrollieren, brachte das Ergebnis so auch schlussendlich ins Ziel. Im Tableau schiebt sich das Team von Tim Wilke vorsichtig an die heißesten Aufstiegskandidaten heran und wird sicher auch mit Interesse das Top-Duell zwischen Rellinghausen und Scherpenberg verfolgen.
SV Budberg – 1. FC Lintfort 2:0
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith, Lennart Hahn (88. Malte Cedric Kluge), Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth (66. Tim Beerenberg), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (90. Jeremy Umberg), Moritz Paul, Oliver Nowak (81. Florian Mordt) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte
1. FC Lintfort: Luke Winter, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (84. Taycan Köksel), Furkan Baydar (74. Jan Ziebell), Princely Ngangjoh (63. Ouassim El Abdouni), Andre Rieger (63. Matti Völkel), Thorsten Kogel, Pierre Sedarous (41. Marcel Goretzki), Carlos Candido Pin, Abdoulaye Sall - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Ole Egging (17.), 2:0 Oliver Nowak (29.)
