Budberg gewinnt Derby gegen Lintfort, Hamborn tritt auf der Stelle

Budberg startet ins Jahr mit einem Erfolgserlebnis. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Befreiungsschlag sollte den Sportfreunden Hamborn 07 trotz zwischenzeitlicher Führung am Freitagabend nicht gelingen. Am Ende stand ein 2:2 gegen Aufsteiger Viktoria Goch zu Buche. Am Samstag begann der SV Budberg sein Pflichtspieljahr 2026 mit einem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Lintfort.

Grundsätzlich waren die Witterungsbedingungen nicht ideal für den Wiederbeginn in der Landesliga, Gruppe 2. Doch immerhin können nach aktuellem Stand (31. Januar, 13.15 Uhr) alle Partien des 18. Spieltags über die Bühne gehen. Wenngleich die Vorbereitung auf den Wiederauftakt für einige Teams nicht reibungslos vonstatten gehen konnte, so auch für Marco Hoffmann, seines Zeichens Cheftrainer des VfB Bottrop: "Wie für alle anderen Mannschaften war unsere Wintervorbereitung kurz, dazu war die Bedingungen auf den Plätzen teilweise erschwerend, sodass man nicht immer optimal trainieren konnte", schildert er. "Wir hoffen natürlich, dass wir da gut rausgekommen sind und haben auch ein gutes Gefühl, dass wir unseren Lauf fortsetzen können." Als einziges Team oberhalb der Kreisligen geht der VfB noch ungeschlagen durch die Saison und wird einiges dransetzen, dass sich das zum Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht und Lokalrivale Rhenania Bottrop nicht ändert.