Budberg bleibt vorne - SSV Lüttingen erzwingt Entscheidung

Wird Ulf Deutz an diesem Wochenende Meistertrainer? – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 33. Spieltag der Kreisliga A Moers vertagt die Titelentscheidung: SV Budberg II bleibt nach dem Sieg gegen GSV Moers II vorne, SSV Lüttingen hält mit einem klaren Erfolg gegen Büdericher SV dagegen. Auch TV Asberg gewinnt gegen Rumelner TV, kann aber nicht mehr ganz nach vorne springen. Dahinter liefern SV Menzelen, SV Schwafheim, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, SV Millingen und FC Neukirchen-Vluyn II weitere klare Geschichten.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen hat gegen den SV Sonsbeck II einen klaren 4:0-Erfolg eingefahren und sich im oberen Mittelfeld weiter stabilisiert. Felix Dressler traf nach 20 Minuten zur Führung, bevor Robin Kuypers kurz vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen: Niklas Jahny sorgte in der 71. Minute für das 3:0, sieben Minuten später stellte Savio Carvalho Rodrigues den Endstand her. Rheurdt-Schaephuysen verbessert seine Ausgangslage im Tabellenmittelfeld, Sonsbeck bleibt dagegen im unteren Bereich hängen und konnte auswärts keine Akzente setzen.

Der SV Budberg II hat seine Ausgangslage im Titelrennen gewahrt und den GSV Moers II mit 4:2 geschlagen, auch wenn der Weg dorthin komplizierter war, als es das Endergebnis vermuten lässt. Benedikt Franke brachte den Spitzenreiter kurz vor der Pause in Führung (45.+2), doch nach dem Seitenwechsel drehten Hans Elezi und Russ Bryand Soh Fotso die Partie binnen weniger Minuten. Budberg reagierte jedoch, weil Franke in der 61. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Ein Eigentor von Ara Kader brachte die Gastgeber wieder nach vorne, ehe Noah Schaffrath in der Nachspielzeit alles klar machte. Budberg geht damit als Tabellenführer in den letzten Spieltag.

Der SSV Lüttingen hat seine Pflichtaufgabe gegen den Büdericher SV deutlich gelöst und bleibt Budberg vor dem letzten Spieltag dicht auf den Fersen. Nach dem verwandelten Foulelfmeter von Lars van Schyndel kurz vor der Pause (42.) nahm die Partie nach dem Seitenwechsel klar Fahrt auf. Janik Schweers erhöhte in der 55. Minute, ehe Luca Wiens den dritten Treffer nachlegte. In der Schlussphase machten van Schyndel und erneut Schweers den 5:0-Erfolg perfekt. Lüttingen bleibt damit zwei Punkte hinter Budberg und erzwingt die Entscheidung am letzten Spieltag, an dem der Druck an der Spitze maximal bleibt.

Der SV Millingen hat beim FC Viktoria Alpen 1911 e.V. einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert und damit im Tabellenkeller noch einmal ein sportliches Lebenszeichen gesendet. Maurice Diebels brachte die Gäste früh in Führung, Marian Nederkorn glich zwar schnell aus, doch Steven Schön stellte nur zwei Minuten später wieder auf 2:1. In der Schlussphase bauten Jonas Schaper und Domenique Cremers den Vorsprung aus, ehe Nils Speicher noch verkürzte. Millingen beendete die Partie nach Gelb-Rot gegen Diebels in Unterzahl, nahm die drei Punkte aber mit. Alpen bleibt trotz eigener Treffer im unteren Tabellenbereich.

Der SV Menzelen hat den FC Moers-Meerfeld mit 6:0 geschlagen und dabei vor allem nach der Pause seine Offensivkraft ausgespielt. Robin Brüggen eröffnete den Torreigen in der 36. Minute und wurde später mit einem Dreierpack zum prägenden Spieler der Partie. Nach dem Seitenwechsel traf zunächst David Utzka, ehe Brüggen binnen weniger Minuten auf 4:0 stellte. Fabio Keisers und Miguel Ernst per Foulelfmeter erhöhten weiter. Menzelen schiebt sich durch den klaren Erfolg auf Rang zehn, Meerdeld steckt unten drin.

Der SV Schwafheim hat Concordia Rheinberg mit 6:0 bezwungen und damit Rang sechs gefestigt. Schon früh sorgten Robin Morawa und Nico Prehn für eine komfortable Führung. Vor der Pause erhöhte Julian Klingen mit zwei Treffern auf 4:0, womit die Partie praktisch entschieden war. Nach dem Seitenwechsel legten Aboubacar Fofana und erneut Klingen nach, der damit einen Dreierpack schnürte. Schwafheim bleibt damit im oberen Tabellenmittelfeld, Rheinberg kassierte erneut eine hohe Niederlage und hat defensiv weiterhin große Probleme. Kommende Saison steht zum freiwilligen Rückzug das letzte Rheinberger Kreisliga-A-Spiel an.

Der TV Asberg hat gegen den Rumelner TV zwar 3:2 gewonnen, für den ganz großen Sprung reicht es in der Tabelle aber nicht mehr. Ogün Sengül brachte Asberg nach 24 Minuten in Führung, Serhat Karabulut erhöhte vor der Pause. Rumeln kam durch Kevin Reiser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück und glich nach dem Seitenwechsel durch Tobias Dolle aus. Erst Alen Brajic sorgte per Foulelfmeter in der 66. Minute für den Siegtreffer. Asberg bleibt damit Dritter und kann Budberg wegen des Rückstands von fünf Punkten nicht mehr einholen, hält aber eine starke Saison bis zum Schluss auf hohem Niveau.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II hat gegen den ESV Hohenbudberg spät ein 2:2 gerettet. Die Gäste führten zunächst durch Julian Thiel und Samet Altun, der in der 63. Minute auf 2:0 stellte und seine herausragende Torserie weiter ausbaute. Neukirchen-Vluyn kam erst spät zurück: Miro Dag verkürzte in der 83. Minute, ehe Dennis Müller fünf Minuten später den Ausgleich erzielte. Für Hohenbudberg ist es ein verpasster Sieg im oberen Tabellendrittel, Neukirchen-Vluyn behauptet nach dem späten Comeback zumindest Rang fünf.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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