90 Zuschauer

Bud Spencers Schuhe

Ich schwitze wie ein Drogenkurier mit 15 Kilo Koks im Koffer, den man gerade in der Ankunftshalle des Bangkoker Flughafens zur Zoll-Sonderuntersuchung rausgezogen hat.

Mein Puls ist vermutlich nicht mehr messbar, mein Blutdruck flattert irgendwo bei 200, und wenn mein Kardiologe jetzt ein aktuelles EKG von mir sehen würde, bekäme er selbst instant Herzprobleme.

Dann geht alles ganz schnell: Justin klettet mir die Kapitänsbinde an den Arm, wir klatschen ab, und schon bin ich auf dem Feld.

Zwei Fragen sind jetzt nur noch zu klären: Warum zum Teufel wird ein dynamischer Sportler gegen einen Couch-Potato ausgewechselt, und wieso zuppelt der die ganze Zeit an der Binde rum?

Fangen wir bei meiner Dienstags-Fußballrunde an:

Vor ein paar Wochen konnte ich drei Tore erzielen, wurde von den Mitspielern dafür in den höchsten Tönen gelobt, wurde dadurch etwas übermütig und fragte einfach mal bei Niri an, ob ich denn nicht mal für die Ama Zwee auflaufen dürfte. Niri, seines Zeichens Coach der Hertha BSC Ama Zwee, machte direkt Nägel mit Köpfen, und ich stand im Kader für das erste Testspiel in der Sommerpause.

Meine Euphorie darüber wandelte sich am Dienstag vor besagtem Kick in pure Panik, denn einer meiner Fußballschuhe riss beim Pöhlen an der Seite auf. Die ganze Nacht durchforstete ich das Netz nach Kunstrasenschuhen in Größe 50.

Ich kann immer nicht verstehen, warum alle lachen, wenn Bud Spencer im Film „Zwei außer Rand und Band“ auf die Frage nach seiner Schuhgröße mit 50 antwortet und der Cop an der Klamottenausgabe ihm ein Paar hinstellt und sagt: „Hier, wenn die nicht passen, bleibt nur der Kindersarg.“

Es ist ein ernsthaftes Problem, Schuhe in dieser Größe zu finden.

Gott sei Dank konnte mein Schuster meinen alten Schuh noch retten. An diesem Punkt hätte eigentlich Entspannung einsetzen können. Stattdessen wurde die Panik nur noch größer. Denn jetzt stand dem Spiel tatsächlich nichts mehr im Wege.

Wie gut, dass mich der Sohnemann am Freitagabend dermaßen forderte, dass ich problemlos einschlief und nur einmal kurz in einem Alptraum den Ball aus drei Metern Entfernung fast senkrecht über die Latte jagte.

Samstagmorgen: Spieltag. Tasche packen, Kind einfangen und anziehen, meiner Frau die Spiegelreflex erklären, Sportsachen zusammensuchen, ein kleines Stoßgebet in den Himmel – und schon schoss der Pampers-Bomber über die A100 und A115 zum Hüttenweg.

Durch den Grunewald und Zehlendorf ging es nach Teltow, wo ein Parkplatz direkt vor dem Eingang zum Jahnsportplatz wartete.

Frau und Kind nahmen erst einmal den angrenzenden Spielplatz in Augenschein, während ich das Gelände betrat. Was für ein schöner Sportplatz: ein kleiner Kiosk, eine kleine Tribüne und liebevoll gestaltete Trainerbänke. Perfekt, um sein erstes Spiel für Hertha BSC zu machen und auch den 300. Ground einzutüten. Das stand nämlich auch noch an. Allerdings hatte ich dafür so gut wie keinen Kopf.

Durch ein fehlerhaftes Navi kamen die Trikots nämlich erst kurz vor dem Anpfiff, und ich bekam das Jersey von Musti, der sich gerade noch von einer OP erholte, aber Inschallah bald wieder seine Knochen für die Ama Zwee hinhalten kann.

Eigentlich eine Ehre, sein Trikot zu erhalten. Leider ist es nur eine XL und das auch noch in Slim Fit.

Eigentlich trage ich mindestens 3XL, lieber noch größer.

Auch hier passt ein Zitat Bud Spencers an der Kleiderausgabe im Film „Zwei außer Rand und Band“: Groß, größer, am größten … die Elefantennummer.

Ich muss sagen: Vor ein paar Jahren hätte ich mich so nicht aus der Kabine getraut.

Das Trikot spannte nicht nur, ich sah aus wie der fette Cousin vom Hulk … nur in Blau und nicht in Grün.

Aber das Motto unseres verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein „Einfach machen“ ist mir mittlerweile ein Wegweiser geworden. Und so war es mir egal, wie das aussah. Ich durfte heute mit in den Kreis und auf das „Ha Ho He“ unseres Kapitäns ein lautes „Amateure Zwee“ zurückbrüllen.

Dann ging es erst einmal auf die Bank, von der aus ich das schnelle 1:0 für den Teltower FV sah. Kein Wunder – die Mannschaft spielt höher und ist eingespielt.

Aber Hertha kam zurück und glich durch Justin aus, ehe eine unglückliche Aktion in der Defensive das 2:1 für die Hausherren ermöglichte. Aber ich muss sagen: Dafür, dass schon wieder so viele neue Spieler da waren, sah das gar nicht schlecht aus. Auch wenn Teltow irgendwann mit 3:1 in Führung ging.

Dann schlug die 79. Minute: Der Ball rollte ins Seitenaus, und Niri schickte mich an die Seitenlinie. Co-Trainer Martin beorderte Justin vom Platz – und wir kommen wieder an den Beginn des Textes zurück.

Eine der beiden Fragen ist damit beantwortet. Die zweite kläre ich jetzt auf:

Im Eifer des Gefechts war die Kapitänsbinde falsch herum an meinem Arm geraten. Die Hertha-Fahne auf ihr stand auf dem Kopf …

So konnte ich sie nicht tragen und änderte das schnell.

In den wenigen Minuten auf dem Feld konnte ich zwar nichts Nennenswertes tun – außer vielleicht, dass ich beim 3:2 durch Prince einen Verteidiger binden –, aber es war trotzdem ein überragendes Gefühl, einmal im Leben die Fahne auf den Platz zu tragen.

Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben.

Für meine Familie und mich ging es dann recht zügig nach Hause zurück – es wartete nämlich noch ein Kindergeburtstag.





Ach, weiß jemand, wo ich Fußballschuhe in Größe 50 herbekomme?

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König