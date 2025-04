Buckow neuer Spitzenreiter, Stahl Brandenburg patzt im Spiel der Woche

Am 21. Spieltag der Landesliga Nord hat sich das Rennen um die Meisterschaft weiter zugespitzt. Während der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 klar in Alt Ruppin siegte und die Tabellenführung übernahm, ließ die BSG Stahl Brandenburg im FuPa-Spiel der Woche gegen den FSV Bernau wichtige Punkte liegen. Auch in der unteren Tabellenhälfte wurde es spannend: Der Schönower SV überraschte mit einem Sieg gegen den SV Falkensee-Finkenkrug, die SG Bornim rettete spät einen Punkt.

Ein früher Doppelschlag schockte im FuPa-Spiel der Woche den bisherigen Spitzenreiter BSG Stahl Brandenburg. Julien Houdelet (4.) und Marcel Stutter (6.) brachten Bernau in Führung. Stahl kämpfte sich zurück: Diego Lima De Mello verkürzte noch vor der Pause (39.), Timm Renner glich in der 89. Minute aus.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Andreas Koch (Sportlicher Leiter der BSG Stahl Brandenburg): "Eigentlich war das Spiel für uns nach 6 Minuten quasi schon beendet. Beide Situationen, die zu den frühen Gegentoren führen, müssen wir einfach besser verteidigen. Diese Naivität in der Anfangsphase führte im weiteren Spielverlauf natürlich zu großer Unsicherheit. Wir haben keine Sicherheit in unser Spiel bekommen, Bernau hat es seinerseits gut hinbekommen, uns von ihrem Tor fernzuhalten.

In der 2. Halbzeit waren wir deutlich präsenter, haben es in unserer besten Phase aber versäumt, den möglichen Ausgleich zu erzielen. Letztlich fiel das 2:2 zu spät, um dem Spiel eine komplette Wendung zu geben. Kompliment an den FSV, das Unentschieden haben sie sich erspielt und nicht ermauert. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, mit unserem arg dezimierten Kader eine Linie ins Spiel zu bekommen, die es uns ermöglicht, wieder erfolgreich und strukturiert Fußball zu spielen."

Christian Gehrke (Trainer des FSV Bernau): "Wir haben schnell mit 2:0 geführt, was für uns gut ist. Wir bekommen leider zu zwei absolut katastrophalen Zeitpunkten die Gegentreffer, also kurz vor der Halbzeit und dann in der 89. Minute. Klar, Stahl hat am Ende oder insgesamt dann auch in der zweiten Halbzeit viel gedrückt, hatten aber aus dem Spiel heraus wenig Situationen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass unser Torhüter da ganz oft eingreifen musste, aber es gab viele Standardsituationen und aus zwei Standards fallen dann auch die Tore. Und das muss man absolut als negativ bewerten.

Man muss klar so sagen, was positiv war, ist natürlich am Ende der Punktgewinn. Auch wenn es sich wie zwei verlorene Punkte anfühlt, haben wir trotzdem beim Tabellenführer was mitgenommen. Das ist gut für eine junge Mannschaft, um sich daran hochzuziehen und daraus auch zu lernen. Wir machen eben halt leider kapitale Fehler, die dann dazu führen, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen.

Aber insgesamt muss man sagen, ist es ein nächster Schritt. Ich glaube, wir haben ja am Ende den Punkt dann auch so, wie der das Spiel verläuft, verdient mitgenommen, auch wenn Stahl insgesamt das Team war mit mehr Ballbesitz, mit mehr Möglichkeiten. Aber wie gesagt, Möglichkeiten einzig und allein aus Eckbällen, Standardsituationen, also weniger aus dem Spiel heraus. Das haben wir ganz gut wegverteidigt. Wir machen in der 80. Minute das 3:1, was dann leider abseits war. Das kann im Nachhinein keiner nachvollziehen, warum es so war. Aber insgesamt überwiegt das Gefühl, dass man da ja zwei Punkte hat liegen lassen."

FuPa-Redaktionstipp: 3:1

---