Bucht Hahnbach das Relegationsticket? Muss Chambtal runter?

Die SG Chambtal (in Schwarz) schlittert Richtung Kreisliga. – Foto: Josef Trummer

In der Bezirksliga Nord könnten am vorletzten Spieltag alle noch ausstehenden Entscheidungen fallen. Sowohl oben als auch unten. Gewinnt der SV Hahnbach am Sonntag sein Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd, hat er den zweiten Platz sicher und würde sich für die Aufstiegsspiele zur Landesliga qualifizieren. Tags zuvor gastiert der Rangdritte SpVgg SV Weiden II in Furth im Wald. Hier wollen die Wasserwerkler mit einem Sieg Druck auf Hahnbach aufbauen. Die heimischen Drachenstädter könnten ihrerseits in puncto Klassenerhalt alles klarmachen – entweder wenn sie gegen Weiden gewinnen oder wenn die DJK Arnschwang am nächsten Tag in Schirmitz verliert. Spielt Arnschwang unentschieden, bräuchte Furth einen Punkt zum sicheren Ligaerhalt.

Samstag







Hinspiel: 2:3. Es müsste schon viel zusammenkommen, dass die SpVgg SV Weiden II (3., 54) dem SV Hahnbach (57) doch noch das Relegations-Ticket wegschnappen könnte. Die Rodler-Crew hat beim direkten Vergleich den Kürzeren gezogen (1:3 und 1:1). Daher müsste sie aus den letzten zwei Spielen vier Punkte mehr holen als der SVH – ein unwahrscheinliches Szenario. Nichtsdestotrotz möchten die Weidener am Samstag vorlegen, um Druck auf den Rivalen aufzubauen. Die Aufgabe beim FC Furth im Wald (12., 31) ist eine unbequeme. Denn die Drachenstädter haben den Klassenerhalt noch nicht sicher und werden sicherlich nichts unversucht lassen, um eine Überraschung herbeizuführen. Frisches Selbstvertrauen brachte Furth der jüngste 2:1-Erfolg am Amberger Bergsteig.





Morgen, 16:00 Uhr FC Amberg FC Amberg TSV Tännesberg Tännesberg 16:00 live PUSH



Hinspiel: 3:0. Das Meister-Schaulaufen des FC Amberg (1., 69) geht in die vorletzte Runde. Knackt der künftige Landesligst am Wochenende die 70-Punkte-Marke? Dafür müsste gegen den TSV Tännesberg (9., 40) Zählbares her. Die Gäste sind längst gerettet, wollen aber ganz bestimmt nicht die dritte Niederlage am Stück einstecken müssen. Die Zuschauer dürfen hoffen, dass es kein lauer Sommerkick wird.





Morgen, 17:15 Uhr FC Raindorf FC Raindorf SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 17:15 live PUSH



Hinspiel: 3:1. Auch die Begegnung in Raindorf hat keine sportliche Bedeutung mehr. Richtig gut in Form sind derzeit die Sportfreunde Upo (10., 40). Seit fünf Spielen ist das Gefolge von Trainer Andreas Scheler ungeschlagen. Ein Lauf, den man natürlich gern bis zum Saisonende fortführen würde. Der gastgebende Tabellenfünfte FC Raindorf (50) landete zuletzt einen ungefährdeten Heimsieg gegen die SG Chambtal und würde gern den dritten Sieg in Serie folgen lassen.









Sonntag







Hinspiel: 4:1. Seit vergangenem Samstag hat der SV Inter Bergsteig (14., 24) Gewissheit: Die Amberger müssen in die Abstiegs-Relegation! Nach der schmerzhaften 1:2-Heimniederlage gegen Furth ist das rettende Ufer außer Reichweite geraten. Jetzt geht es nurmehr darum, sich auf die „Playoffs“ vorzubereiten, vielleicht nochmal was fürs Selbstvertrauen zu tun – und natürlich keine Verletzten mehr davonzutragen. Letzter Auswärtsgegner in dieser Regelsaison ist der 1. FC Schlicht (11., 38). Die Grün-Weißen haben mittlerweile den Klassenerhalt sicher, können dem vorletzten Heimspiel entspannt entgegenblicken.





So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SpVgg Pfreimd Pfreimd 15:00 PUSH



Hinspiel: 4:1. Die Rechnung ist simpel: Drei Zähler aus den letzten zwei Matches würden dem SV Hahnbach in jedem Fall reichen, um sich für die Aufstiegsspiele zur Landesliga zu qualifizieren. Das will sich der Tabellenzweite (57) auf keinen Fall mehr nehmen lassen! Einfach wird die kommende Aufgabe jedoch keinesfalls. Mit der SpVgg Pfreimd (6., 49) schaut eine spielstarke Mannschaft vorbei, die was gutzumachen hat nach der mageren Nullnummer in Schirmitz. Sicherlich würden die Gäste nicht Nein sagen, könnten sie Hahnbach ein bisschen in die Suppe spucken. Trotzdem ist die Zielsetzung der Hausherren klargesteckt: Mit einem Heimdreier alles klarmachen, um ein Zittern am letzten Spieltag zu verhindern.







Hinspiel: 0:2. Es sieht düster aus für die SG Chambtal (15., 18)! Mittlerweile hat die Mannschaft des scheidenden Trainers Tobias Berger vier Punkte weniger als der FSV Prüfening, Fünfzehnter der Bezirksliga Süd. Zur Erinnerung: Der schlechtere der Bezirksliga-15. muss den direkten Gang in die Kreisliga antreten. Nur ein echter Kraftakt kann die SG jetzt noch retten. Vorschnell die Flinte ins Korn werfen wird man in Dalking und Weiding aber garantiert nicht. So oder so zählen daheim gegen den FC Weiden-Ost (7., 44) nur drei Punkte. Bei einer Niederlage gingen die Bezirksliga-Lichter sicher aus. Derweil geht es für die „Ostler“ – wie für viele andere Teams auch – nur noch um die goldene Ananas.





So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz DJK Arnschwang Arnschwang 15:30 PUSH



Hinspiel: 0:5. Hut ab: Trotz des längst feststehenden Abstiegs rackert die SpVgg Schirmitz (16., 2) weiter. Und verbuchte letzte Woche einen Achtungserfolg. Das torlose Unentschieden gegen Pfreimd stellte den überhaupt erst zweiten Punktgewinn in dieser Saison dar. Auf die DJK Arnschwang (13., 27) kommt also definitiv keine Laufkundschaft zu. Dennoch will und muss der Gast unbedingt gewinnen, will er sich die Restchance auf die direkte Rettung aufrechterhalten. Vier Zähler muss Arnschwang auf den Rangzwölften Furth aufholen. Sprich: Vor den Toren Weidens zählt nur ein Sieg. Sollte Furth am Samstag gewinnen, war's das eh für die Hartl-Schützlinge.





So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß FC Wernberg FC Wernberg 15:30 live PUSH



Hinspiel: 3:7. Im Vohenstraußer Sportzentrum ist weitaus weniger Druck auf dem Kessel. Die heimische SpVgg (8., 42) ist gesichert. Der FC Wernberg (4., 57) steckt theoretisch noch im Rennen um Platz zwei. Praktisch sind die Chancen aber nur minimal. „Gegen Tännesberg zeigten wir in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Diese Leistung wollen wir am Sonntag über 90 Minuten auf den Platz bringen. Wir fahren nach Vohenstrauß, um dort dreifach zu punkten“, gibt Wernbergs Spielercoach Bastian Lobinger die Marschroute vor.