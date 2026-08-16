Buchs-Dällikon sorgt für erste Überraschung - Oberglatt legt nach

Was für ein Auftakt in die neue Kampagne des FVRZ-Cups: Gleich zwei Viertligisten haben in der 1. Runde für Überraschungen gesorgt. Nach Buchs-Dällikon gegen Dübendorf erwischte es nun auch Brüttisellen-Dietlikon – und daneben sorgten gleich mehrere zweistellige Resultate für Aufsehen.
Die Saison ist lanciert. In der 1. Runde des FVRZ-Cups gab es bereits in der ersten, vorgezogenen Partie zwischen Viertligist Buchs-Dällikon und Interregio-Absteiger Dübendorf eine faustdicke Überraschung. Nach einem dramatischen Penaltyschiessen setzte sich der Unterklassige 7:6 durch. Nach 90 Minuten hatte die Partie 1:1 gestanden.
Die Furttaler überraschten den Favoriten bereits früh (15.), der erst nach rund einer Stunde per Freistoss ausgleichen konnte. In der verbleibenden Spielzeit traf der FCD mehrfach Aluminium, verlor in der Nachspielzeit aber auch Abwehrchef Evripidis Blantas nach einer Notbremse. Er wird nun im Auftaktspiel der Zweitliga-Meisterschaft gegen Pfäffikon fehlen – eine Nachricht, die der ebenfalls unter den Zuschauenden weilende FCP-Trainer Urs Wolfensberger (er war bei uns auch schon im Podcast) mit Interesse zur Kenntnis genommen haben dürfte.
Im Penaltyschiessen zog Buchs-Dällikon zunächst mit zwei Toren Vorsprung davon, verspielte diesen aber wieder. Doch auch Dübendorf machte den Sack nicht zu – und bezahlte dafür am Ende bitter.
Mittlerweile steht fest: Buchs-Dällikon war nicht der einzige Viertligist, der einem höherklassigen Gegner ein Bein stellte. Oberglatt sorgte für die nächste dicke Überraschung und bezwang Brüttisellen-Dietlikon gleich 4:1.
Auch Brüttisellen-Dietlikon kommt aus der 2. Liga. Zum Mann des Spiels avancierte Fabian Lüthi, der gleich dreimal traf. Der Oberglatter Angreifer spielte bis im vergangenen Winter noch für Bülach in der 2. Liga interregional.
Damit hat die 1. Runde bereits zwei bemerkenswerte Favoritenstürze zu bieten. Und auch sonst fielen in den bisherigen Partien einige Resultate auf.
Besonders ins Auge stechen die zahlreichen Kantersiege mit zweistelligem Ergebnis. Gleich achtmal fiel die Marke von zehn Toren:
Fehraltorf gewann 10:1 in Turbenthal. Winterthur United fertigte Augwil 15:0 ab. Amedspor Zürich schlug Boca Zürich 10:1. Beringen setzte sich gegen Neuhausen 14:2 durch. Engstringen gewann 11:0 gegen Hedingen. Wald bezwang Weisslingen 11:0. Wiedikon siegte bei Turkuaz Zürich 16:0. Gossau gewann in Bäretswil 10:0.
Fotos von Neuhausen - Beringen
Die restlichen Partien werden am Montag und Dienstag ausgetragen. Dann dürfte sich endgültig zeigen, ob es bei den bisherigen Überraschungen bleibt – oder ob der FVRZ-Cup noch weitere Favoriten stolpern lässt.
*Update folgt*
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