Buchs-Dällikon sorgt für erste Überraschung

Was für ein Auftakt in die neue Kampagne des FVRZ-Cups: Der eben in die 2. Liga abgestiegene FC Dübendorf prallt im ersten Pflichtspiel gleich hart auf. Am Wochenende wird der Grossteil der Partien der Startrunde ausgetragen.
Die Saison ist lanciert. In der 1. Runde des FVRZ-Cups gab es bereits in der ersten, vorgezogenen Partie zwischen Viertligist Buchs-Dällikon und Interregio-Absteiger Dübendorf eine faustdicke Überraschung. Nach einem dramatischen Penaltyschiessen setzte sich der Unterklassige 7:6 durch. Nach 90 Minuten hatte die Partie 1:1 gestanden.
Die Furttaler überraschten den Favoriten bereits früh (15.), der erst nach rund einer Stunde per Freistoss ausgleichen konnte. In der verbleibenden Spielzeit traf der FCD mehrfach Aluminium, verlor in der Nachspielzeit aber auch Abwehrchef Evripidis Blantas nach einer Notbremse. Er wird nun im Auftaktspiel der Zweitliga-Meisterschaft gegen Pfäffikon fehlen – eine Nachricht, die der ebenfalls unter den Zuschauern weilende FCP-Trainer Urs Wolfensberger (er war bei uns auch schon im Podcast) mit Interesse zur Kenntnis genommen haben dürfte.
Im Penaltyschiessen zog Buchs-Dällikon zunächst mit zwei Toren Vorsprung davon, verspielte diesen aber wieder. Doch auch Dübendorf machte den Sack nicht zu – und bezahlte dafür am Ende bitter.
Der Regionalcup hat damit fulminant begonnen. Bereits am Donnerstag und Freitag stehen die nächsten Partien an, ehe das Gros der Spiele am Wochenende ausgetragen wird.
*Update folgt*
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