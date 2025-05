Buchholzer FC verpflichtet Yul Wiegand als neuen sportlichen Leiter

Der Buchholzer FC hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Zur kommenden Saison übernimmt Yul Wiegand die Position des sportlichen Leiters. Der studierte Sportwissenschaftler bringt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen sportliche Konzeption, Trainerentwicklung und Vereinsstruktur mit. Aktuell ist Wiegand hauptberuflich im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli tätig. Seine neue Aufgabe beim BFC wird er parallel ausüben.

„Wir sind sehr stolz, dass sich Yul Wiegand für den BFC entschieden hat“, so Sportvorstand Steffen Fänger. „Mit seiner Erfahrung und seinem konzeptionellen Know-how wollen wir unser sportliches Profil weiter schärfen, die Trainingsqualität verbessern und den BFC zu einer attraktiven Anlaufstelle für Spieler aller Leistungsniveaus machen – zukunftsorientiert und nachhaltig.“

Ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, sämtliche Mannschaften des Buchholzer FC mit qualifizierten Trainerinnen und Trainern zu besetzen und deren fachliche Entwicklung kontinuierlich voranzutreiben. So sollen Spielerinnen und Spieler aller Alters- und Leistungsbereiche gezielt gefördert werden. Gemeinsam mit Yul Wiegand strebt der Buchholzer FC an, neue Maßstäbe in der Trainingsarbeit zu setzen und langfristige Strukturen aufzubauen, die den sportlichen Erfolg nachhaltig sichern.