Buchholz schlägt Ciwan, Wintermoor unterliegt 1:12

– Foto: Thies Meyer

Das Wochenende der Kreisliga im Heidekreis bot einiges an Überraschungen. Wintermoor verlor 1:12 gegen Aufsteiger Fulde/Stellichte, Buchholz schlug Ciwan Walsrode und Benefeld-Cordingen holte einen wichtigen Punkt gegen Leinetal. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Wietzendorf entschied die Partie spät für sich. Esben Krumwiede brachte sein Team in der Schlussphase in Führung (82.), ehe Moritz Erfurt mit einem Doppelpack alles klar machte (83., 89.). Es war der dritte Sieg in Serie und man ist wieder mitten im Geschäft.

Ein echtes Torfestival sahen die Zuschauer in Fulde. Sebastian Fritz eröffnete früh (2.), Adam Jarkas war mit gleich fünf Treffern (13., 19., 64., 70., 79.) der überragende Mann. Weitere Tore erzielten unter anderem Jan-Hendrik Buchholz (20.), Pascal-Laurin Berger (47.), Ole Jahns (61., 90.), Til-Lukas Hasse (68.) und Nazar Genco (81.). Den Ehrentreffer für die Gäste markierte Markus Diers (38.). Für den Aufsteiger war es der erste Sieg seit elf Partien und der war enorm wichtig.

Heidmark ließ nichts anbrennen und gewann souverän. Laurenz-Oke Warncke (11.), Yesen Al-Yasiri (23.), Toni Elias Hubert (54.) und Simon Härter (65.) sorgten für klare Verhältnisse. Rethem rutschte auf Platz sechs ab.

Eine torreiche erste Halbzeit entschied die Partie früh. Andy Prajs (3., 40.), Fabian-Andre Göbel (25.), Marc Schümann (44./FE) und Colin Patschkowsky (45.+4) trafen für Buchholz. Für Walsrode war Serhat Akyol mit zwei Treffern (38./FE, 45.+2) erfolgreich. Buchholz siegte erstmals nach drei Niederlagen in Serie. Ciwan hingegen bleibt zwar auf Platz eins, hat aber nicht mehr den Titel in der eigenen Hand.

In einer chancenarmen Begegnung trennten sich beide Teams torlos. Für die Gäste ein ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf, während Leinetal zum zweiten Mal in Serie nicht siegen konnte.