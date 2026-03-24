Buchholz mit Kantersieg, Wietzendorf patzt

– Foto: Bernd Pötter

In dem spannenden Titelrennen der Kreisliga Heidekreis musste der TSV Wietzendorf einen Nackenschlag hinnehmen. Im Keller konnte SVN Buchholz einen Kantersieg feiern und sich Luft verschaffen. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht.

Allertal feierte einen klaren Heimsieg. Louis Evers eröffnete (19.), ehe Lasse Evers mit einem Dreierpack (36., 38., 45./FE) früh alles klar machte. Jesse Schliekelmann, Volkan Öztürk und erneut Louis Evers erhöhten auf 7:0. Tewel hat nun die schlechteste Defensive und Offensive der Liga. Allertal holte zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien.

Auch Buchholz zeigte sich torhungrig. Kevin Zimmermann und Ilas Kraftschik legten vor, ein Eigentor von Jan Krähe erhöhte. Tim Thielke, Colin Patschkowsky, erneut Kraftschik, Jan Fleißner und Baris Ciftci sorgten für den deutlichen 8:0-Erfolg. Damit zog man an der SG Benefeld-Cordingen vorbei.

Leinetal gelang ein knapper Heimsieg. Steffen Heitmann traf kurz nach der Pause (47.) zum entscheidenden Tor gegen den Tabellendritten. Für Wietzendorf ein ganz ärgerliches Ergebnis, da die beiden Walsroder Teams siegreich waren.

Ciwan Walsrode behauptete die Tabellenführung. Serhat Akyol traf früh per Elfmeter und später erneut, nachdem Koray Kir zwischenzeitlich ebenfalls vom Punkt ausgeglichen hatte. In der Nachspielzeit machte Engin Kiy alles klar.

Germania bleibt oben dran. Hassan-Sascha Turgut brachte die Gastgeber in Führung, Jose Israel Pinto Coelho erhöhte kurz vor der Pause. Douglas Nascimento setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Rethem blieb nach drei Siegen in Serie erstmals punktlos.